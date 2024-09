Padula, maxi operazione “benessere animale”: rinvenuti cani chiusi in box fatiscenti, senza vaccinazioni e chip

È partita alle prime ore dell’alba del 07/09/2024 e terminato fino a tardi pomeriggio di ieri la maxi operazione benessere Animale effettuata dal personale di Polizia Giudiziaria del Nucleo Guardie Zoofile A.I.S.A. Provinciale Salerno, oltre 6 i controlli effettuati.

L’operazione

Rinvenuti cani chiusi in box fatiscenti, alcuni con cucce in legno piccole e degradate, senza chip, vaccinazioni, non iscritti all’anagrafe Canina Regionale, altri legati a catena (vietata dalla Legge Regionale 2019), altri in pessime condizioni di Salute e scarse condizioni igieniche, tanto da inoltrare 2 CNR (Comunicazione Notizia di Reato) alla Procura della Repubblica Territorialmente Competente per maltrattamento di animali e cattiva Detenzione.

Le sanzioni

Per altri sono scattate immediate intimazioni di rimozione della catena, urgente visita veterinaria, applicazione chip, creazione di box idonei e cuccia di dimensioni idonee alla razza di cani, e verbali da €600, per cani tenuti a catena, urgente ripristino delle condizioni Igienico Sanitarie e altre anomalie che saranno segnalate alla Procura della Repubblica Territorialmente Competente nonché alle autorità sanitarie Territoriali.