Padula: “Le novità del pubblico impiego”, ecco l’incontro alla Comunità Montana Vallo di Diano

Si è svolto venerdì 11 aprile scorso a Padula l’incontro formativo “Le novità del pubblico impiego”, dedicato alle recenti modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2025, dal Decreto “Milleproroghe” e dal Decreto Legge 14 marzo 2025.

L’incontro

L’evento, tenutosi presso la sala conferenze della sede Comunità montana in via Vascelle, ha visto l’intervento tecnico di Pasquale Monea, Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti-Pescara, noto esperto di gestione delle risorse umane nel settore pubblico ed autore di diversi testi sul pubblico impiego. Ad introdurre e moderare c’era Lucio Pisano, segretario generale dell’Ente montano.

Le dichiarazioni

Vittorio Esposito ha così spiegato l’importanza di questo genere di eventi di cui la Comunità montana si fa organizzatrice. “Stiamo svolgendo appieno il nostro ruolo istituzionale” afferma il presidente Esposito “concentrandoci sulla formazione dei dipendenti degli enti locali. È in corso un ciclo di incontri con l’esperto Pasquale Monea, tra cui una lezione odierna dedicata alle questioni più complesse della pubblica amministrazione”.

Si parlava di contratto pubblico, impossibile non fare riferimento alla recente stabilizzazione di 51 dipendenti che da tempo indeterminato passano a tempo determinato. “Un traguardo significativo per le loro famiglie e per l’intera comunità” ha sottolineato Esposito, che ha aggiunto: “resta aperta la questione del ricambio generazionale molti operai sono ormai in età avanzata e non più idonei a lavori fisicamente impegnativi quali il servizio antincendio estivo. Per far fronte a questa carenza, negli ultimi due anni sono stati assunti 17-18 lavoratori interinali durante i periodi di maggiore attività. L’obiettivo è assumere stabilmente altri 30-40 operai, ma tutto dipenderà dalle autorizzazioni regionali in materia di assunzioni in Campania”.