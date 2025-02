Padula: la Casa Museo Joe Petrosino entra nella Rete dei Musei dell’emigrazione italiana

La Giunta Comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimuno, ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo Antonio Fortunati, l’adesione della Casa Museo Joe Petrosino alla Rete dei Musei dell’Emigrazione Italiana, un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’obiettivo

La decisione punta a valorizzare il ruolo della Casa Museo Joe Petrosino come luogo di riferimento per la memoria storica dell’emigrazione italiana, in particolare quella verso gli Stati Uniti, di cui lo stesso Petrosino fu protagonista.

L’ingresso nella rete permetterà al museo di Padula di partecipare a iniziative nazionali e internazionali per la promozione del turismo delle radici, facilitando collaborazioni con altre istituzioni museali e offrendo nuove opportunità di sviluppo culturale e turistico.

“L’adesione alla rete dei Musei dell’Emigrazione Italiana rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra la nostra comunità e gli italiani nel mondo”, ha dichiarato il sindaco Michela Cimino. “La figura di Joe Petrosino è simbolo dell’integrazione e della lotta per la giustizia, e il museo a lui dedicato è un tassello fondamentale della nostra identità culturale”.

La Casa Museo Joe Petrosino, situata nell’abitazione natale del celebre poliziotto italo-americano, custodisce documenti, cimeli e testimonianze della sua vita e della sua attività investigativa. Con questa adesione, Padula rafforza il proprio impegno nella valorizzazione della memoria storica dell’emigrazione italiana, aprendosi a nuove opportunità di scambio e crescita nel panorama culturale internazionale.