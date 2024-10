Padula in campo contro il randagismo: al via campagna di sterilizzazione gratuita

L’Amministrazione comunale di Padula ha promosso una campagna gratuita di sterilizzazione di cani padronali, riservata ai cittadini residenti nel Comune di Padula.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa mira a contrastare il randagismo, a promuovere il possesso responsabile, a diminuire le spese relative alla gestione del fenomeno del randagismo a carico dell’Amministrazione Comunale e a controllare l’igiene urbana.

Le prestazioni saranno accettate nell’ordine di arrivo al protocollo comunale e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sterilizzare 50 cani (40 femmine e 10 maschi).

Per l’accesso al servizio è obbligatoria la registrazione degli animali presso l’Anagrafe degli Animali di affezione, con relativa microchippatura.

La richiesta potrà essere avanzata per un solo animale per ciascun nucleo familiare e dovrà essere redatta su apposito modulo, da consegnare all’ufficio protocollo o inviare all’indirizzo pec protocollo.padula@asmepec.it.

Successivamente alla presentazione della domanda, l’ufficio competente inoltrerà al richiedente l’autorizzazione scritta alla prestazione sanitaria da fornire al medico veterinario per la sterilizzazione del cane.

I veterinari aderenti

I medici veterinari che aderiscono all’iniziativa, in possesso dell’accreditamento regionale previsto per l’anagrafe canina, sono la dottoressa Doris Salluzzi, con ambulatorio in Via Giocatori a Sala Consilina, la dottoressa Elisa Utizi, con ambulatorio in Via Contrada Barra 31 a Sala Consilina, e il dottor Andrea Garone.