A Perito e Stio giornate di microchippatura gratuite dei cani

A Perito lunedì 3 giugno si terrà una giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani. L’appuntamento è alle ore 9.30, presso la casa comunale, viale Europa a Perito, alle 10.45 presso l’ex scuola elementare, via Silvio Baratta ad Ostigliano e alle ore 12.00 presso il centro polifunzionale, contrada Isca.

Il personale veterinario dell’ASL, procederà senza alcun costo per i cittadini, ad applicare l’apposito microchip ai cani. Il microchip è un dispositivo elettronico racchiuso in una capsula di vetro compatibile con l’organismo dell’animale, di dimensioni ridotte, che viene impiantato sottopelle. Viene usato per registrare il cane nell’ anagrafe canina con tutti i suoi dati di riconoscimento. Inoltre, se il cane dovesse perdersi, il dispositivo può aiutare a ritrovare il proprietario.

A Stio Cilento invece martedì 4 giugno il personale medico veterinario dell’ASL Salerno provvederà gratuitamente alla identificazione ed inoculazione del microchip ai cani padronali e successiva iscrizione all’anagrafe canina regionale. Le operazioni saranno effettuate dalle ore 9.30 alle 12.00 presso gli spazi antistanti la casa comunale sita in via Trieste e Trento.