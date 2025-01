Padula: “Folgore!”, lo scrittore Marcello Salvi racconta la storia del paracadutista caduto ad El Alamein

Il 10 gennaio, alle ore 17, la sala della Limonaia della Certosa di Padula ospiterà la presentazione del libro di Marcello Salvi, intitolato “Folgore! Storia del Caporal Maggiore Domenico Videtta, l’ultimo caduto di El Alamein”.

Gli ospiti

Saranno presenti all’evento, insieme all’autore, Mario Michele Pascale, editore e conduttore radio-televisivo, Carmine Pinto, docente di storia presso l’Università degli Studi di Salerno, e Giuseppe Tierno, consigliere comunale della città di Padula.

La trama

Il volume narra la vita di Domenico Videtta, originario di Padula, richiamato alle armi dopo aver già messo su famiglia. Non per convinzioni ideologiche (Videtta non fu mai fascista), ma principalmente per garantire un sostentamento a moglie e figli, decise di entrare nel neonato reparto scelto della Folgore, diventando paracadutista.

La storia di Videtta, che attraversa la sua giovinezza a Padula, gli affetti, la guerra, la prigionia, la malattia e le delusioni della nuova Italia del dopoguerra, è raccontata da Salvi, che intreccia eventi storici con i diari di Videtta, dove annotava le esperienze quotidiane e i suoi sentimenti.

L’evento è patrocinato dalla città di Padula.