Padula celebra il “Maggio dei Libri”: due appuntamenti tra storie, amori e passioni

Torna anche quest’anno il Maggio dei Libri, la rassegna letteraria promossa dal comune di Padula, in collaborazione con il Circolo Carlo Alberto 1886 e il Centro culturale studi storici “Il Saggio”.

Il programma

Il primo incontro si terrà sabato 10 maggio, alle ore 18, nella sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo. Ospite dell’evento sarà Patricia Luongo, scrittrice e giornalista, vincitrice del primo premio alla 28esima edizione del Concorso letterario “Il Saggio – Città di Eboli”, dedicato a Orlando Carratú. Il suo libro, Foglie al vento, è una raccolta di racconti che attraversano epoche di guerra, dal Primo Conflitto Mondiale fino ai giorni nostri. Le sue storie mettono in luce la forza dei sentimenti buoni – l’amore, l’amicizia, la solidarietà – che resistono anche nei tempi più oscuri.

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 17 maggio, sempre alle 18 e nella sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo. Questa volta protagonista sarà Giovanna De Luca, scrittrice e conduttrice televisiva, che presenterà il suo romanzo Lucciole.

Il libro racconta un anno nella vita di Zoe, una trentenne travolta da un amore fragile e non corrisposto. La storia inizia e finisce nello stesso luogo: un parco illuminato dalle lucciole, simbolo di una felicità effimera. In mezzo, c’è una relazione fatta di attese, illusioni, bugie e ritorni, con un uomo incapace di scegliere e una donna che cerca di salvarsi mentre affonda. Un romanzo sull’amore intermittente, sulla dipendenza emotiva e sul lento spegnersi della luce dentro di sé.

Le presentazioni, che saranno curate dalla vicesindaca di Padula Caterina Di Bianco, vedranno anche la partecipazione di esperti e appassionati di letteratura, pronti a discutere i temi delle opere e a confrontarsi con gli autori.

L’edizione 2025

L’edizione 2025 del Maggio dei Libri si preannuncia quindi un’occasione unica per riflettere, emozionarsi e riscoprire, attraverso la letteratura, le infinite sfumature della vita. “Nel corso dell’attuale amministrazione, ogni anno viene promosso il Maggio dei Libri, con la presentazione di nuove pubblicazioni per lo più di scrittori locali, in molti casi anche vincitori di concorsi letterari.

L’obiettivo – spiega Di Bianco – è quello di valorizzare i talenti di Padula e del Vallo di Diano, attraverso una divulgazione su scala nazionale, grazie all’inserimento degli eventi di presentazione nel portale del CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura”.