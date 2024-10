Serie C femminile: trasferte insidiose per Gelbison e Salernitana

Torna nel week-end la Serie C femminile di calcio che vede impegnate nel girone C la Gelbison e la Salernitana. Quindici le squadre presenti con formazioni di Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia a contendersi la prima piazza valida per la promozione in B e ad allontanare i tre posti che valgono la retrocessione in Eccellenza.

Serie C femminile: trasferta sicula per la Gelbison

Ottavo turno alle porte per la manifestazione nazionale, quello di domenica, con la Gelbison e la Salernitana in trasferta. Le rossoblù saranno di scena in Sicilia con il Catania, team etneo che lo scorso anno ben figurò in C. Le ragazze di mister Tarabusi ripartiranno forti dei 15 punti messi in cassaforte e dell’imbattibilità mantenuta fino ad ora, con quattro successi e tre pareggi rimediati. Ad attendere l’undici capitanato da Michela Romeo, capace sino ad ora di andare a segno per ben 19 volte grazie al secondo attacco del girone, un match insidioso, visti i nove punti racimolati dal team siculo. Le cilentane cercheranno di non perdere contatto con le due capolista del raggruppamento Trastevere e Roma Calcio Femminile avanti solo di due punti.

Salernitana: trasferta con la Roma Calcio Femminile

Sarà proprio quest’ultima la prossima avversaria della Salernitana, che domenica, quindi, si incrocerà in trasferta il club capitolino. Per le granata, con sei lunghezze in graduatoria, si riparte dopo il turno di sosta osservato domenica scorsa. Coach De Risi spera di rivedere una Salernitana come quella vista nell’ultima apparizione di quindici giorni fa quando al “Volpe” fu battuto per 3-1 il Montespaccato. Il calcio d’inizio della sfida di capitan Olivieri e compagne, che proveranno a strappare i primi punti della stagione lontano dalle mura amiche, è fissato alle ore 14:30.