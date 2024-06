Ottati: piazza Umberto I diventa un’isola pedonale per l’estate

Ad Ottati, per il periodo estivo, piazza Umberto I diventa un’isola pedonale. La piazza, vicina alla sede municipale, sita all’interno dello storico e suggestivo convento quattrocentesco, in estate si riempie di turisti, di visitatori e di cittadini che, nel periodo invernale, vivono fuori per lavoro e che ritornano al paese delle origini per godersi la vita tranquilla del borgo cilentano, anche i ristoratori e i baristi, approfittando dello slargo panoramico della piazza e del clima estivo, posizionano sedie e tavoli per rendere la degustazione all’aperto piacevole.

Alla luce di ciò il sindaco, Elio Guadagno, ha ritenuto opportuno firmare l’ordinanza che vieta alle automobili e agli altri mezzi a motore di sostare e circolare nell’area della piazza. L’ordinanza resterà in vigore fino al 15 settembre e ciò consentirà di garantire ordine e sicurezza anche durante gli eventi estivi.

Sarà, in ogni caso, garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e ai mezzi che dovranno scaricare e caricare le merci per le attività commerciali. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa che partirà da 25,00 euro e potrà arrivare fino a 500,00 euro.