Ottati piange Emilio Marino, sindaco del comune dal 1963 al 1986

Lutto ad Ottati per la dipartita di Emilio Marino, sindaco del comune dal 1963 al 1985 e scomparso nella mattinata di oggi a novantadue anni. Marino è stato un uomo e un amministratore tanto amato e stimato dalla popolazione.

Sono tanti i cittadini che, in queste ore, lo stanno ricordano come una persona legatissima alla sua terra, paziente, educata e dalle grandi doti umane.

Le parola dell’attuale sindaco

All’ex primo cittadino anche l’attuale sindaco, Elio Guadagno, ha voluto dedicare un pensiero sentito e profondo: “Con la dipartita di Emilio Marino si perde il rapporto umano con una parte significativa della storia del nostro paese. Provava un amore viscerale ed unico per Ottati e per la sua gente. La peculiare passione e l’impegno profuso a servizio della comunità che ha rappresentato hanno contribuito, oggettivamente, allo sviluppo di Ottati, degli ottatesi e degli Alburni. Indelebili per me saranno i momenti di confronto e di racconto di ciò che il nostro paese era, come i consigli ricevuti rispetto al futuro” ha affermato commosso Guadagno ricordando i momenti trascorsi insieme al sindaco di lungo corso.

Domani i funerali

I funerali di Marino si terranno domani, sei dicembre, alle ore 11:00, presso la Chiesa S.S. Annunziata di Ottati e il corteo funebre partirà dalla sua casa sita ad Ottati, in via P. Aquaro.