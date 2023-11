Ottati, il 10 novembre un seminario gratuito sui funghi e i tartufi

La raccolta dei funghi, così frequente in questo periodo dell’anno, richiede conoscenze specifiche per evitare rischi per la salute. Con lo scopo di garantire a tutti una raccolta sicura e prudente e di offrire agli appassionati e ai curiosi la possibilità di imparare a riconoscere le specie di funghi commestibili da quelle tossiche, la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Unità Operativa Dirigenziale “Catena del Valore in Agricoltura e Trusformazione nelle Aree Pianeggianti” di Salerno, in collaborazione con il Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale, ha organizzato un seminario che si terrà nel comune di Ottati alle ore 15:30 del 10 novembre.

L’incontro

L’incontro, sostenuto dalla Regione Campania, dalla Comunità Montana Alburni e dall’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, si terrà presso l’aula consiliare “R. Bamonte” e si avvarrà della partecipazione del sindaco di Ottati, Elio Guadagno, del dirigente dell’UOD500726 della Regione Campania, Giuseppe Gorga, del micologo del Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale dell’Università degli Studi di Salerno, Michele Caputo e del funzionario della Regione Campania, Pasquale Santaucia.

La normativa di riferimento in materia di funghi e tartufi sarà illustrata dal Maresciallo Capo Addetto del Nucleo Carabinieri CITES – Salerno, Danilo Sorrentino.

Il seminario si concluderà con l’intervento della presidente dell’Associazione Tartufai Campania, Noemi Iuorio che spiegherà il ruolo delle associazioni micologiche nella formazione, promozione e divulgazione.

Seminario sui funghi per ottenere l’abilitazione

Il seminario è gratuito e rivolto, in particolare, a quanti intendono sostenere l’esame di abilitazione per ricevere il tesserino autorizzativo alla raccolta, ai cercatori già abilitati affinché possano conoscere tutti gli aggiornamenti normativi e agli amatori e appassionati della materia.

Quanti non riusciranno a raggiungere Ottati potranno seguire il corso anche a distanza registrandosi sul sito www.unisapori.it.

Al termine del seminario si terrà un’esposizione di tartufi e funghi con possibilità di osservazioni al microscopio, oltre ad una degustazione a base di tartufo.