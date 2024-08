Ottati, ecco le regole per la tutela della quiete pubblica

Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha emesso un’ordinanza volta a rimuovere ogni condizione di disturbo della quiete pubblica.

Il provvedimento è stato adottato in seguito a diversi episodi che hanno creato disturbo alla quiete dei residenti, specialmente nelle ore notturne; più volte sono stati danneggiati anche pregiati beni di valore storico e artistico presenti nei luoghi pubblici, ad opera di ignoti a seguito di pallonate.

L’ordinanza

L’Ente ha cosi disposto il divieto del gioco del pallone, di tutti i giochi, sport e altre attività che arrechino molestie, disturbo o mettano in pericolo l’incolumità delle persone e/o le disturbino o possano danneggiare beni, dopo le ore 22:00, in tutte le piazze e spazi pubblici, compreso l’utilizzo di apparecchiature sonore e atte alla riproduzione di suoni, fatto salvo durante le manifestazioni pubbliche debitamente autorizzate. Previste sanzioni per i trasgressori.

«Il rumore derivato dal gioco del pallone e da ogni altro gioco, così come l’utilizzo di apparecchiature sonore e atte alla riproduzione di suoni, comportano molestie alla Comunità, certamente sopportabili nelle ore diurne ma giammai nelle ore notturne e riservate al riposo», fanno sapere da palazzo di città. Di qui l’esigenza di un’ordinata per garantire il riposo delle persone, e in particolare alle persone anziane.