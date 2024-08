Lustra, deroga oraria alle emissioni sonore: ecco le disposizioni

Il Comune di Lustra, guidato dal sindaco Luigi Guerra, ha emesso un’ordinanza che disciplina la deroga oraria ed il superamento dei limiti delle emissioni sonore durate l’intero periodo estivo, in particolare fino al 30 settembre 2024.

L’ordinanza

Il provvedimento del primo cittadino autorizza lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, e cerimonie realizzate nelle attività economiche private distribuite sul territorio comunale, nelle quali l’esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata fino al 30 settembre fino alle ore 24,00 per gli spettacoli pirotecnici e fino alle ore 1,00 per gli intrattenimenti musicali. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.

L’Ente intende così consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero nonché le iniziative economiche di settore nel periodo estivo, oltre a garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo.