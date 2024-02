Ottati: consegnati i lavori di adeguamento della sede dei Carabinieri del Parco

L’edificio sede della Stazione dei Carabinieri del Parco di Ottati, ossia l’ex Caserma del Corpo Forestale dello Stato, sarà oggetto di importanti lavori di adeguamento antisismico. Lo ha fatto sapere questa mattina l’amministrazione comunale di Ottati, guidata dal sindaco Elio Guadagno, che ha consegnato i lavori alla ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto. Il progetto, finanziato con il decreto dirigenziale 391 della Regione Campania nell’ambito del fondo previsto per la prevenzione del rischio sismico, sarà portato a termine in meno di anno.

I lavori

La spesa ammonta a 370mila euro circa. “A lavori ultimati avremo un presidio di sicurezza maggiormente efficace e sicuro. Questo è un luogo storico e caro agli ottatesi, costruito con il loro sacrificio fisico e abbiamo voluto preservarlo e migliorarlo con i fondi della Regione Campania assegnati a soli due comuni della Provincia di Salerno, tra cui il nostro. Ci tengo a ringraziare i Carabinieri “Parco” di Ottati per il lavoro che incessantemente e magistralmente svolgono a tutela del nostro patrimonio ambientale e della cittadinanza tutta” ha affermato il sindaco, Elio Guadagno. L’edificio si trova in via P. Aquaro.