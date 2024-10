Ottati, cambi in giunta comunale: la carica di vicesindaco ritorna a Martino Luongo

È stata conferita nuovamente a Martino Luongo la carica di vicesindaco del comune di Ottati. A rassegnare le dimissioni Michele Aliberti che, per circa tre mesi, ha espletato il suo mandato da vicesindaco subentrando a Luongo dopo una turnazione. Luongo era già stato vicesindaco durante il precedente mandato amministrativo del sindaco Elio Guadagno e nelle prime settimane successive alle nuove elezioni.

Martino Luongo: assessore e vicesindaco di Ottati

Aliberti, per motivi strettamente personali e non legati ai rapporti con l’amministrazione, ha rinunciato alle deleghe assegnategli, ma rimane in carica come consigliere comunale di maggioranza. Attualmente, dunque, Luongo è assessore e vicesindaco del Comune di Ottati con delega al Turismo, allo Spettacolo, ai Lavori Pubblici, all’Urbanistica e ai Rapporti con le Associazioni Locali.

“I rapporti tra gli amministratori di Ottati rimangono ottimi e in un clima di totale serenità abbiamo provveduto a ufficializzare questo cambiamento di deleghe nel rispetto degli impegni, strettamente personali, del consigliere Aliberti che comunque continuerà ad operare al nostro fianco con l’amministrazione Guadagno” ha affermato Luongo.