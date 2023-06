Ottati: al via ai lavori sul costone roccioso che sovrasta il centro abitato

Iniziano i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico per il primo lotto del costone roccioso sovrastante il centro abitato di Ottati” lo ha comunicato il sindaco del comune alburnino, Elio Guadagno, ricordando che, finalmente, dopo una serie di problematiche relative alle imprese che hanno risposto alla gara e ai pareri scaduti e da rinnovare oltre che al distacco dei massi finiti sulla strada provinciale sottostante al costone, si possono aprire i cantieri.

Gli interventi

Gli interventi, finanziati con circa 2.148.000 euro del Fondo Sviluppo e Coesione – Misura 14.20, sono indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini.

Su un’altra ampia area del costone roccioso che sovrasta il comune di Ottati furono già effettuati, in seguito alla frana del 10 dicembre 2020, dei lavori in somma urgenza.

Nel 2020 la frana

L’evento calamitoso del 2020 solo grazie al caso e alla fortuna non si trasformò in tragedia in quanto, dal costone, si staccò un masso che diede origine ad una frana gravissima e pericolosa tanto che enormi massi finirono sulla strada principale del paese e invasero persino gli spazi di alcune abitazioni.

Diverse furono, al tempo, le famiglie evacuate costrette a rimanere a lungo lontane dalle loro abitazioni.

Questi ultimi lavori, attualmente, serviranno proprio a scongiurare altri simili pericoli.