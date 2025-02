Ottati, addio al professore Giuseppe Francione. Stroncato da un malore in gita scolastica

È venuto a mancare improvvisamente, lasciando la comunità sconvolta, il geologo Giuseppe Francione di Ottati.

Il professor Francione era noto anche per le sue ricerche geologiche sul territorio che divulgava da anni.

Amato e benvoluto da tutta la comunità è stato strappato alla vita a soli 67 anni a causa di un malore improvviso.

Il decesso

A quanto pare, Francione, si era recato a Napoli per fare da accompagnatore ai suoi studenti e si trovava a Torre del Greco quando è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i soccorsi allertati dai presenti.

L’uomo ha lasciato nel dolore la comunità di Ottati e dell’intero territorio.

Il 26 marzo, presso la Chiesa della Santissima Annunziata di Ottati, alle ore 16:00, saranno celebrati i funerali.

Il cordoglio

“Ci lascia un professionista eccellente, un uomo buono e compito, attaccato alla nostra comunità.

Non sarà dimenticato, per i valori umani che lo hanno contraddistinto e per quanto datoci nel suo tempo. Gli sia lieve la terra.

Alla moglie Angela, ai figli Gianluca e Federica, alla sua cara madre e ai tutti i cari giungano le più sentite condoglianze” ha scritto il sindaco di Ottati, Elio Guadagno esprimendo i sentimenti di dolore e cordoglio dell’intera comunità.

“Sono rimasto senza parola nell’apprendere la notizia che Giuseppe Francione, il geologo professore, ci ha lasciati. Appena sabato mattina eravamo insieme, con gli amici e colleghi di sempre, ad Aquara e si parlava dei progetti comunali a cui ha dato il suo prezioso contributo tecnico. Quanti consigli, sopralluoghi, relazioni, sempre date con la massima disponibilità. Mi colpiva la sua passione per la montagna, per le rocce, i metalli, che non finiva mai di ricercare nei nostri Alburni.

Ci mancherà la sua dolce discrezione e il suo amore per il nostro territorio e anche per Aquara e per tanti di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.” questo il messaggio di Vincenzo Luciano, amministratore comunale di Aquara e presidente dell’Uncem Campania.