Ostigliano si prepara al ritorno di Vasci, Portuni e Pertose

L’evento “Vasci, Portuni e Pertose” è pronto a prendere il via per il suo ventinovesimo anno, grazie all’entusiasmo e alla passione di un gruppo di giovani del paese. L’obiettivo di questa manifestazione è sempre stato quello di animare il centro storico di Ostigliano, una frazione del Comune di Perito, nel Cilento Antico, e di valorizzare le bellezze di questa pittoresca zona. Nel corso degli anni, l’iniziativa ha guadagnato sempre più risonanza, diventando un’occasione irrinunciabile per i turisti che, ad agosto, visitano il Cilento.

Un’esperienza per il palato e per gli occhi

L’Associazione Vasci, Portuni e Pertose ha saputo trasformare il borgo di Ostigliano in un vero e proprio laboratorio di gusto, storia e cultura a cielo aperto. Ogni anno, dal 10 al 15 agosto, il paese si riempie di vita e di colori, coinvolgendo tutti i suoi abitanti nell’organizzazione dell’evento.

La manifestazione è diventata un vero e proprio esempio di vita “social” radicata nella tradizione, trasmettendo un forte senso di identità e appartenenza alla comunità.

I piatti della tradizione cilentana protagonisti dell’evento

Tra le principali attrazioni di “Vasci, Portuni e Pertose” ci sono, naturalmente, i piatti tipici della tradizione cilentana. I giovani del luogo si adoperano per servire a tutti i partecipanti una selezione di prelibatezze che incarnano il sapore autentico della cucina locale. Tra le pietanze da gustare, troviamo:

Vicciddi (frittelle di farina con menta, ruta e salvia)

Antipasto del marchese (cacioricotta, caciocavallo, capicollo, pancetta e verdure grigliate)

Panzarotti al sugo di castrato o al pomodoro

Cavatielli al sugo di castrato o al pomodoro e basilico

Castrato al sugo

Salsiccia alla brace e pancetta

Melenzane imbottite

Zucchine alla scapece

Minestra stretta

Patatine fritte

Ogni piatto è preparato con cura e dedizione, recuperando e valorizzando l’antica tradizione culinaria del territorio cilentano.

Un’atmosfera magica e coinvolgente

L’evento si svolge in una location dal fascino storico senza tempo. Il centro del borgo di Ostigliano, con le sue caratteristiche viuzze e vicoli ad arco, offre un’atmosfera magica e coinvolgente, rendendo questa festa enogastronomica ancora più speciale.

Musica live e intrattenimento tutte le sere

Oltre alla deliziosa esperienza culinaria, “Vasci, Portuni e Pertose” offre anche un ricco programma di intrattenimento serale. Le serate saranno allietate da musica live e dj set, che inviteranno i partecipanti a ballare e divertirsi fino a notte fonda.

Segnatevi le date: dal 10 al 15 agosto 2023

Se siete appassionati di cucina tipica e volete vivere un’esperienza unica nel suggestivo borgo di Ostigliano, non perdete l’appuntamento con “Vasci, Portuni e Pertose” dal 10 al 15 agosto 2023.