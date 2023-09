Ospitalità extralberghiera, se ne discute ad Ottati il 22 settembre

Ad Ottati si parlerà di ricettività e di turismo attraverso una rete di accoglienza extra alberghiera. L’incontro è stato fissato per venerdì, 22 settembre, alle ore 18:00, presso l’aula consiliare del comune. A prenderne parte saranno il sindaco, Elio Guadagno che aprirà il dibattito portando i saluti istituzionali ai presenti e il vicesindaco con delega al Turismo, Martino Luongo.

Ad illustrare le idee e le modalità per incrementare la capacità ricettiva del territorio in modo che il settore extra alberghiero possa rappresentare anche un’opportunità lavorativa per i cittadini saranno il presidente di Confcooperative, Salvatore Scafuri e il docente dell’Università Unihegel, Raffaele Palumbo.

Il convegno

Il convegno intitolato proprio “Ospitalità extra alberghiera, opportunità di sviluppo locale” è stato organizzato e promosso dall’ente comunale di Ottati, da Confcooperative, dall’Università Unihegel e da varie organizzazioni che si occupano di turismo e ospitalità.

La mission

Incrementare la capacità ricettiva di un comune sito nel cuore del Cilento e degli Alburni come Ottati e che si avvale di tante risorse storiche, paesaggistiche, ma anche enogastronomiche, potrebbe essere una soluzione anche per contenere l’aumento dello spopolamento, di cui tanto soffrono le aree interne, in quanto creerebbe nuovi sbocchi occupazionali specie per i giovani e vista l’importanza del tema, già affrontato dai relatori in diversi comuni del Cilento e degli Alburni in cui sono stati avviati dei corsi proprio per formare i giovani a riguardo, dalla casa comunale hanno invitato tutta la cittadinanza a partecipare.