Ospedale “Ruggi” di Salerno: Babbo Natale arriva in anticipo dai piccoli pazienti di Pediatria

Babbo Natale è arrivato con anticipo dai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria, Pediatria Chirurgica e Radioterapia Pediatrica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

La giornata

Questa mattina, infatti, la Questura di Salerno ha donato numerosi gadget istituzionali della Polizia di Stato e panettoni bene auguranti di un noto pasticciere salernitano ai bambini del Ruggi, che hanno apprezzato con sorrisi e gioia la bellissima iniziativa natalizia. Dopo l’arrivo in Azienda del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, accolto dalla Direzione Sanitaria, sono stati distribuiti regali nei vari reparti, iniziando dalla Radioterapia Pediatrica. Ci sono stati momenti di piacevole spensieratezza per i bambini ed i ragazzi, specialmente durante la dimostrazione svolta dagli agenti del reparto cinofili, con il cane CASH arrivato per l’occasione dalla Questura di Napoli. Successivamente la visita è proseguita presso gli ulteriori reparti pediatrici del nosocomio.

Un momento emozionante

I tanti doni offerti dalla Polizia di Salerno, con garbo, gentilezza, emozione e partecipazione, hanno colorato la giornata ospedaliera, perché molto spesso i piccoli gesti, celano grandi significati. Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, a margine dell’evento, ha voluto ringraziare i medici e la Direzione Sanitaria del Ruggi, per la professionalità dimostrata, per l’attenzione e la premura che ogni giorno rivolgono ai pazienti.