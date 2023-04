“Ospedale di Salerno al collasso: prestigiosi cardiochirurghi abbandonano, ma per il governatore De Luca va tutto bene”, la denuncia di Iannone (FdI)

Dopo l’improvvisa dipartita del Professor Iesu dall’ospedale di Salerno, sembra che anche altri cardiochirurghi prestigiosi stiano lasciando l’istituto. Generoso Mastrogiovanni, Paolo Masiello, Mario Miele e Francesco Cafarelli sembrano essere i prossimi a prendere la decisione di abbandonare l’ospedale, generando un grande malessere nella comunità medica e nella popolazione salernitana.

Le parole di Iannone

Nonostante la gravità della situazione, il governatore De Luca sembra non prendere in considerazione le gravi conseguenze che queste partenze potrebbero comportare per l’assistenza sanitaria nella regione. Come dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, sembra che il governatore sia più interessato a suonare il pianoforte che a garantire la qualità dell’assistenza medica in una regione che ha già subito molte difficoltà.

Ospedale al collasso, il punto

Il malessere diffuso nella comunità medica e infermieristica è evidente, e sembra che il governatore De Luca non abbia ancora preso seriamente in considerazione le preoccupazioni del personale medico e delle loro condizioni di lavoro. Sebbene sia importante mantenere i manager di partito e i primari elettorali al loro posto, la priorità dovrebbe essere quella di garantire la migliore assistenza medica possibile ai pazienti e di proteggere il benessere dei lavoratori del settore sanitario.

È giunto il momento che il governatore De Luca prenda seriamente in considerazione le preoccupazioni della comunità medica e agisca in modo rapido ed efficace per risolvere le difficoltà dell’ospedale di Salerno. L’assistenza sanitaria dovrebbe essere una priorità assoluta, e non dovrebbe essere sacrificata per il bene di alcune cariche politiche. La salute dei cittadini dovrebbe essere sempre al primo posto.