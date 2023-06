Ospedale di Roccadaspide, De Luca: tra due mesi ospedale di comunità

Durante la cerimonia per la consegna dei lavori sulla strade provinciali 342 e 342/b, tenutasi a Sacco e a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il governatore ha parlato anche dell’ospedale di Roccadaspide indispensabile per garantire l’assistenza sanitaria agli abitanti dell’entroterra cilentano troppo distanti dagli altri nosocomi del salernitano.

Le parole del governatore De Luca

“Tra due mesi inaugureremo l’Ospedale di Comunità (sito presso il nosocomio rocchese n.d.r) i cui lavori sono partiti circa un anno fa”, ha detto.

“Garantiremo un’assistenza sanitaria adeguata, ma non andrò a promettere un ospedale in ogni comune perché chi si è comportato in questo modo ha fatto sì che la Campania venisse commissariata per dieci anni” ha precisato, tra le altre cose, De Luca.