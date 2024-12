Ospedale di Eboli, al via le attività delle sale operatorie

Iniziate oggi le attività chirurgiche nel nuovo blocco operatorio del presidio ospedaliero di Eboli.In modo progressivo saranno trasferite tutte le specialità chirurgiche presenti nel Presidio, con la garanzia della continuità delle attività chirurgiche d’urgenza.

Le nuove sale

Il nuovo blocco operatorio si caratterizza per la presenza di 4 sale operatorie, di cui una dedicata alle urgenze, ed è provvisto di tecnologie all’avanguardia e di alta qualità.

Nei giorni successivi saranno ulteriormente razionalizzati i percorsi di accesso e di collegamento con le unità chirurgiche del Presidio, in modo da armonizzare i percorsi per il personale e per i pazienti, già esistenti nel nuovo blocco operatorio.