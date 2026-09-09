Ospedale di Battipaglia, Uil Fp: riapertura solo con garanzie di sicurezza

In merito alle recenti interlocuzioni e agli annunci relativi alla riattivazione progressiva delle attività sanitarie e dei reparti dell’Ospedale di Battipaglia, interviene il segretario generale della Uil Fp Salerno, Raffaele Giordano, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito la questione della sicurezza e della tutela dei lavoratori e dell’intera collettività.

La Uil Fp Salerno ribadisce quanto già evidenziato nella nota Uil Fp n. 529/26, trasmessa via PEC il 26 agosto 2026 ai vertici dell’Asl di Salerno, nella quale veniva sottolineata l’importanza delle figure fondamentali per la gestione della sicurezza all’interno della struttura.

L’obiettivo, sottolinea l’organizzazione sindacale, deve essere comune: garantire che i servizi sanitari destinati alla cittadinanza vengano erogati esclusivamente in condizioni di piena sicurezza, sia per gli operatori sia per gli utenti.

«La doverosa ripresa delle attività assistenziali e l’accesso nei reparti non possono prescindere da una rigorosa valutazione dei rischi e dalla preventiva e formale individuazione delle figure previste dalla normativa vigente», evidenzia la Uil Fp Salerno.

Le condizioni fondamentali per la ripartenza dei reparti

Per il sindacato, prima di procedere a qualsiasi ripartenza, è necessario garantire con chiarezza una serie di condizioni fondamentali:

Individuazione e nomina degli Age (Addetti alla gestione delle emergenze): la Uil Fp chiede la designazione formale di personale adeguatamente formato per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento al primo soccorso, alle attività antincendio, all’evacuazione e alla gestione delle situazioni di pericolo all’interno della struttura.

Designazione dei preposti alla sicurezza: è ritenuta indispensabile l’individuazione chiara delle figure di reparto con le funzioni di preposto, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, cui competono compiti di vigilanza e sovrintendenza sul rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori.

Verifica delle condizioni operative: prima della riapertura dei reparti, secondo la Uil Fp, dovrà essere effettuato un riscontro oggettivo dei requisiti strutturali e organizzativi minimi necessari affinché il personale sanitario e quello esecutivo possano svolgere le proprie mansioni senza rischi per la propria incolumità.

Pianificazione integrata della sicurezza: la ripresa delle attività dovrà essere accompagnata da un piano chiaro e condiviso, capace di coniugare la necessità di garantire tempestivamente i servizi alla cittadinanza con la piena tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutela del personale e rispetto delle norme sulla sicurezza

La Uil Fp Salerno annuncia che seguirà con la massima attenzione ogni fase del rientro del personale e della progressiva riattivazione delle funzioni ospedaliere.

Per il sindacato, la ripresa delle attività dell’Ospedale di Battipaglia deve infatti procedere parallelamente all’effettiva individuazione e nomina dei soggetti responsabili della sicurezza, evitando che la necessità di ripristinare i servizi possa determinare situazioni di rischio per gli operatori.

La richiesta, dunque, è quella di avere certezze sui tempi e sulle modalità della riapertura, ma soprattutto la garanzia che ogni fase del percorso avvenga nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Una posizione che, secondo la Uil Fp Salerno, mira a tutelare e garantire contemporaneamente gli operatori sanitari, il personale ospedaliero e gli utenti, affinché la riattivazione dei reparti possa avvenire in condizioni di piena sicurezza e con responsabilità formalmente definite.