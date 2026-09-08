Ospedale di Battipaglia, c’è la data per la riapertura: i dettagli

L’ospedale di Battipaglia si prepara a riprendere gradualmente la piena attività dopo la chiusura di agosto. Un cronoprogramma dettagliato con tempi e modalità di riattivazione è stato definito durante un incontro tra la direzione generale dell’ASL Salerno, i consiglieri regionali Franco Picarone e Corrado Matera e i rappresentanti locali del Partito Democratico. Il vertice ha stabilito due scadenze fondamentali per restituire alla comunità della Piana del Sele i servizi sanitari sospesi nelle scorse settimane, delineando parallelamente i progressi per la realizzazione della nuova struttura sanitaria cittadina.

Il cronoprogramma delle riaperture e i reparti operativi

La prima data chiave stabilita dai vertici dell’azienda sanitaria è quella del 10 ottobre, termine entro il quale tornerà in funzione un blocco operatorio insieme a un primo blocco di servizi e reparti essenziali. Nel dettaglio, la ripartenza coinvolgerà il pronto soccorso, le unità di chirurgia, medicina e ortopedia, oltre alle strutture di supporto come il laboratorio di analisi e la radiologia.

Il piano dell’ASL prevede poi una seconda fase: entro il mese di novembre l’obiettivo è completare il ripristino di tutte le funzioni assistenziali, riportando l’intero presidio alla piena operatività per garantire una copertura sanitaria completa sul territorio.

Il monitoraggio della politica e le reazioni

All’incontro hanno preso parte i consiglieri comunali Luigi D’Acampora e Domenico Zottoli, il commissario del circolo cittadino Bruno Di Nesta e Anna Raviele della segreteria provinciale del PD. I rappresentanti dem hanno accolto le indicazioni dell’ASL come un passaggio primario, confermando però l’intenzione di vigilare costantemente sul rispetto dei tempi annunciati.

«Per noi il diritto alla salute viene prima di ogni altra considerazione», evidenzia il PD in una nota, ricordando come «Battipaglia e l’intera Piana del Sele non possono essere private più a lungo di un presidio ospedaliero pienamente operativo».

L’impegno annunciato riguarda il controllo dettagliato delle prossime fasi: «Continueremo a seguire ogni fase dei lavori e della riapertura, chiedendo trasparenza, tempi certi e il completo ripristino di reparti e servizi». Dal partito giunge infine un richiamo alla responsabilità istituzionale: «In una vicenda così delicata non servono passerelle, polemiche o annunci: servono risultati concreti».

Cessione dei suoli e iter per il nuovo ospedale

Accanto alla ripartenza dell’attuale struttura, prosegue il percorso amministrativo per la costruzione del nuovo ospedale di Battipaglia. Gli uffici della Provincia di Salerno e dell’ASL sono al lavoro per completare il trasferimento dei terreni nella disponibilità dell’azienda sanitaria, operazione che secondo le previsioni si concluderà entro settembre.

La formalizzazione del passaggio delle aree rappresenta uno snodo procedurale indispensabile per consentire la successiva pubblicazione del bando di gara relativo alla realizzazione della nuova opera pubblica.