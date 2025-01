Ospedale di Battipaglia: la Befana in corsia per portare giochi e sorrisi ai piccoli pazienti

E’ arrivata la Befana con la classica scopa di legno e la mantella di lana, nello stupore generale dei piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Speranza, di Battipaglia.

L’iniziativa

Anche quest’anno l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ha organizzato il tradizionale appuntamento con la “Befana in corsia“: un momento speciale che i volontari hanno voluto creare per portare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini che stanno affrontando cure mediche.

Sorrisi e doni per i piccoli pazienti ricoverati

L’evento, molto atteso sia dai piccoli che dalle loro famiglie, ha visto l’arrivo della simpatica vecchina dal cuore grande, con il suo sacco carico di doni, dolci e tanta allegria. Non sono mancate risate, scherzi e momenti di gioiosa condivisione che hanno illuminato i volti dei piccoli ricoverati, ma anche del personale medico e paramedico.

L’iniziativa rientra tra le tante attività solidali che l’associazione realizza per stare accanto ai bambini oncologici e alle loro famiglie, offrendo non solo sostegno pratico, ma anche emotivo. La Befana, interpretata da una volontaria, è riuscita a trasformare per qualche ora le corsie ospedaliere in un luogo di festa e speranza.

«Ogni anno ci impegniamo a rinnovare questa tradizione – ha dichiarato la presidente dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, Tiziana Iervolino – perché crediamo che un sorriso possa fare la differenza nel percorso di cura di questi bambini. Il team dei clown dottori, d’altra parte, cresce di anno in anno e sono aperte le iscrizioni per il corso che terremo affinché tutti coloro che credono nella potenza del sorriso, possano venirci a dare una mano, per dare speranza a quanti sono messi a dura prova dalla malattia».

L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli continua ad essere pilastro fondamentale per il territorio, diffondendo amore e solidarietà, anche attraverso gesti semplici ma ricchi di significato come questo.