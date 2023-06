Ospedale di Agropoli, Picarone rassicura: avrà cardiologo e rianimatore

Emergenza sanitaria nel Cilento. Dal primo luglio, infatti, mancherà l’ambulanza rianimativa presso la postazione di Agropoli, sostituita da due ambulanze con infermiere e autista e un’automedica. Tale previsione, però, non sembra garantire l’adeguata assistenza considerato l’ampio territorio da coprire e i notevoli tempi di percorrenza. Non solo: c’è anche da considerare che in questo territorio la popolazione aumenta considerevolmente durante la stagione estiva.

Le rassicurazioni del consigliere Picarone

Sul caso non sono mancate polemiche, non soltanto da parte dei cittadini ma anche dei rappresentanti politici del territorio che puntano il dito contro Asl e Regione.

Proprio da palazzo Santa Lucia, però, il consigliere regionale Franco Picarone rassicura: per garantire un’adeguata assistenza l’ospedale di Agropoli avrà a disposizione un medico rianimatore e un cardiologo.

L’emergenza estiva

Queste figure saranno presenti al Psaut almeno durante la stagione estiva, ma la speranza è che possano restare anche durante tutto l’anno considerato il ridimensionamento dell’offerta sanitaria.