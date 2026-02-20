Ospedale di Agropoli, Del Mastro (FdI): “Dopo tre mesi, dove sono le promesse?”

“Tre mesi fa, in molti si sono riempiti la bocca di promesse, ancora una volta, sull’ospedale di Agropoli, ma quali sono i risultati?”. Così il consigliere provinciale e coordinatore Cilento Nord di Fratelli d’Italia Modesto Del Mastro.

“Ricordo tanti candidati, in piena campagna elettorale, che hanno promesso meraviglie per Agropoli: modifiche al piano aziendale, nuove aperture, medici, pronto soccorso, ma a distanza di tre mesi ancora non si muove nulla. È palese che siamo stati presi in giro ancora una volta e a fare rabbia, come sempre, è il silenzio delle istituzioni locali che pensano soltanto ai propri interessi”.

Le accuse

“L’Asl Salerno, e la storia si ripete, ha rinnovato una convenzione con l’ospedale di Sarno per circa 200mila euro. Motivazione? Mancanza di medici, necessità di investimenti, doveroso raggiungimento dei Lea, i Livelli Essenziali di Assistenza. Quindi, ragionando, le risorse ci sono, l’Asl può intervenire in maniera forte e decisa. Agropoli, invece, viene dimenticata, sempre un passo indietro, sempre ai margini”.

“Siamo stati presi nuovamente in giro – conclude il consigliere Del Mastro – sia da chi oggi siede in consiglio regionale, senza tra l’altro essersi mai alzato, e sia da chi amministra localmente il territorio. Adesso il tempo delle parole è finito, il popolo deve avere al più presto delle risposte, altrimenti sarà un obbligo scendere nuovamente in strada e far sentire la propria voce”.