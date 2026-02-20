Ospedale di Agropoli, Del Mastro (FdI): “Dopo tre mesi, dove sono le promesse?”

Il consigliere provinciale chiede conto di quanto detto in campagna elettorale

Modesto del Mastro

“Tre mesi fa, in molti si sono riempiti la bocca di promesse, ancora una volta, sull’ospedale di Agropoli, ma quali sono i risultati?”. Così il consigliere provinciale e coordinatore Cilento Nord di Fratelli d’Italia Modesto Del Mastro.

“Ricordo tanti candidati, in piena campagna elettorale, che hanno promesso meraviglie per Agropoli: modifiche al piano aziendale, nuove aperture, medici, pronto soccorso, ma a distanza di tre mesi ancora non si muove nulla. È palese che siamo stati presi in giro ancora una volta e a fare rabbia, come sempre, è il silenzio delle istituzioni locali che pensano soltanto ai propri interessi”.

Le accuse

“L’Asl Salerno, e la storia si ripete, ha rinnovato una convenzione con l’ospedale di Sarno per circa 200mila euro. Motivazione? Mancanza di medici, necessità di investimenti, doveroso raggiungimento dei Lea, i Livelli Essenziali di Assistenza. Quindi, ragionando, le risorse ci sono, l’Asl può intervenire in maniera forte e decisa. Agropoli, invece, viene dimenticata, sempre un passo indietro, sempre ai margini”.

“Siamo stati presi nuovamente in giro – conclude il consigliere Del Mastro – sia da chi oggi siede in consiglio regionale, senza tra l’altro essersi mai alzato, e sia da chi amministra localmente il territorio. Adesso il tempo delle parole è finito, il popolo deve avere al più presto delle risposte, altrimenti sarà un obbligo scendere nuovamente in strada e far sentire la propria voce”.

