Oscar Movies Ensemble chiude l’estate Intra Moenia di Tortorella: musica e immagini dalla storia del cinema

Ritorna, nella splendida cornice del Borgo Medievale di Tortorella, l’appuntamento con la musica d’autore che chiuderà la rassegna Intra Moenia promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tancredi.

Giovedì 7 settembre alle ore 21.30, concluderanno la manifestazione gli Oscar Movies Ensemble, poliedrica formazione campana che da circa quindici anni si esibisce in giro per il mondo con un suggestivo percorso musicale che ha per titolo “Impronte: musiche e immagini dalla storia del Cinema”.

Lo spettacolo: i dettagli

Lo spettacolo fornisce al pubblico un articolato percorso che spazia da Charlie Chaplin e il cinema muto, fino ai giorni nostri passando per autori che hanno visto riconosciuto la loro produzione artistica, con il prestigioso premio Oscar per le musiche. La versione da Concerto, proposta dagli Oscar Movies Ensemble, pensata per Festival e Rassegne Musicali Italiane, viene eseguita con un sestetto formato da Mauro Navarra (flauto e direttore artistico), Alessandro Marino (violino), Sergio Caggiano (viola), Maurizio Mautone (chitarra), Alessandro D’Elia (violoncello) e la cantante attrice Alina Di Polito (voce) i brani proposti sono tratti da celebri film di affermati registi tra cui Sergio Leone, Ettore Scola, Francis Ford Coppola, James Cameron, Roberto Benigni con le musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, Lloyd Andrew Webbern, Astor Piazzolla, Riz Ortolani, Luis, Bachalov, Nicola Piovani.

Lo spettacolo prodotto da Artisti Cilentani Associati, ha all’attivo più di 200 concerti con la partecipazione ad importanti Festival e Rassegne Nazionali ed Internazionali con Tourneè negli USA, in Rep. Ceca e ultimamente in Kazakhistan.

Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale

L’evento farà anche da cornice e saluto alla ventesima edizione della Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca Sociale che ha portato a Tortorella, dal 28 agosto, studenti universitari, dottorandi, ricercatori e professionisti per approfondire la teoria e le tecniche standard della ricerca sociale.