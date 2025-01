Oroscopo Paolo Fox 25 Gennaio: Capricorno, prenditi del tempo per te stesso. Gemelli: approfitta per sistemare questioni sospese

La giornata di oggi promette emozioni e novità per tutti i segni dello zodiaco. Paolo Fox ci guida con le sue previsioni, segno per segno, per affrontare al meglio questa giornata. Scopri cosa riserva il cielo per te!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi l’energia non manca, ma attenzione a non strafare. In amore, un piccolo malinteso potrebbe essere risolto con un dialogo sincero. Sul lavoro, arrivano opportunità interessanti.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La giornata invita alla riflessione. Potresti sentire il bisogno di dedicarti a te stesso. In amore, serve pazienza; un chiarimento potrebbe portare maggiore armonia. Bene la sfera economica.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La comunicazione è il tuo punto forte oggi: approfittane per sistemare questioni in sospeso. In amore, incontri intriganti per i single. Sul lavoro, attenzione a chi cerca di metterti i bastoni fra le ruote.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Una giornata che porta un po’ di tensione, soprattutto in ambito familiare. Cerca di mantenere la calma. In amore, piccoli passi verso una maggiore intimità. Sul lavoro, non avere paura di chiedere aiuto.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Il cielo ti sorride: oggi puoi brillare. Ottimo momento per chiarire vecchie questioni in amore. Sul lavoro, idee vincenti che potrebbero portarti vantaggi a lungo termine.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Oggi serve organizzazione: fai una lista delle priorità e seguila. In amore, attenzione a non essere troppo critico. Sul lavoro, una situazione complessa si sbloccherà presto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Una giornata positiva, con il supporto degli astri in ambito sociale e lavorativo. In amore, momenti di grande dolcezza per le coppie. I single potrebbero fare un incontro speciale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Le emozioni sono intense, ma cerca di gestirle con equilibrio. In amore, non temere di esprimere ciò che provi. Sul lavoro, evita discussioni inutili e concentrati sui tuoi obiettivi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Oggi la voglia di avventura è alle stelle. In amore, è il momento di osare e dichiarare i tuoi sentimenti. Sul lavoro, nuove idee potrebbero portarti lontano.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il lavoro richiede attenzione e determinazione, ma i risultati non tarderanno. In amore, la giornata è ideale per confronti costruttivi. Prenditi del tempo per te stesso.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Una giornata stimolante, ideale per mettere in pratica un progetto che hai in mente da tempo. In amore, un gesto inaspettato potrebbe sorprenderti. Bene la sfera delle amicizie.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La sensibilità è alle stelle, ma occhio a non lasciarti sopraffare dalle emozioni. In amore, piccole tensioni possono essere risolte con dolcezza. Sul lavoro, la tua creatività farà la differenza.