Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio, c’è tensione sul lavoro per gli amici del Toro. Calano Acquario e Cancro, rimonta per l’Ariete

Oroscopo del 9 febbraio, siamo a metà settimana e, come sempre, Paolo Fox, ci parla delle previsioni per la giornata. Cosa ci riserveranno gli astri? Quale sarà il segno più fortunato? Scopriamolo insieme.

Ariete. Nei primi giorni di questo mese in arrivo notizie positive, e dal giorno 9 il vero e proprio recupero. Questa fase positiva riguarderà sia l’amore che il lavoro. Fate attenzione alla vostra forma fisica, in alcune giornate ci sarà qualche deficit fisico.

Toro. La partenza del mese sarà caratterizzata da un po’ di fatica a livello fisico. Anche in amore sarà avvertita questa fatica, mentre la seconda parte di Febbraio sarà più attiva rispetto all’inizio. Per il giorno 21 all’incirca ci sarà possibile una bella notizia. Svolte in arrivo nella vita privata, non sottovalutate un nuovo incontro.

Gemelli. Nel mese di Febbraio sarà importante per voi dei Gemelli rivalutare sia l’amore che i rapporti con gli altri. Di recente avete avuto un dispiacere personale che ha pesato, vi date da fare più per gli altri che per voi stessi. Se avete qualcosa da dire, è bene che lo facciate subito. Forse dovrete affrontare qualche problema, che riguarderà un trasferimento.

Cancro. State aspettando una notizia di lavoro che però tarda ad arrivare. Subito dopo il giorno 8 potrà esserci qualcosa di bello. Verso la fine del mese ci saranno giornate di conferme. L’aria è molto tesa ed in alcune giornate penserete di non riuscire a farcela. Un cambiamento però ci sarà a fine mese e continuerà anche nel mese successivo, quello di marzo.

Leone, Vergine, Bilancia

Leone. State vivendo un momento nel quale, anche se date il massimo vi sembra di non essere gratificati e probabilmente è proprio così. Evitate però discussioni nella settimana dal 5 all’11 del mese di Febbraio. C’è agitazione tra coloro che vogliono investire i soldi di un progetto, ma anche tra chi non è contento di quello che fa.

Vergine. In questo mese il consiglio è di mettere da parte soldi per alcune importanti progetti che potrebbero riguardare la vita lavorativa. Qualcuno vorrebbe mettersi in proprio e questo sarà solo l’inizio di un lungo percorso. In amore avete bisogno di tranquillità, l’ultima parte del mese porterà qualche dubbio. Non chiudetevi in casa però, la primavera sarà molto interessante, con nuovi e grandi incontri.

Bilancia. Ritroverete energia grazie all’influsso benevolo di Mercurio in questo mese. Amore un po’ in disparte a Febbraio, probabilmente siete più interessati a questioni pratiche di carattere economico. A fine mese qualche sollievo in arrivo anche in amore. Qualche lieta notizia in arrivo in ambito economico, con sblocchi negli ultimi quattro giorni del mese.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione. Cercate di capire cosa volete dal lavoro e cercate di evitare i conflitti, anche se piccoli, che possono nascere in questa prima parte di Febbraio. Anche se si tratta di un anno importante, sembra che siete pronti a sollevare qualche problema. State per realizzare grandi cose, ma il costo da pagare è quello di un impegno costante. Ritorno di fiamma e giornate vivaci in amore.

Sagittario. Avete voglia di rimettervi in gioco. Nei primi dieci giorni di Febbraio, ci saranno situazioni migliori a lavoro. Chi ha capacità maggiori, con un passato da poter sfruttare si deve subito mettere all’opera, senza aspettare troppo. In amore, qualche nervosismo, se una persona non vi interessa più potreste anche allontanarla.

Capricorno. Ci sarà una forte concentrazione di pianeti, con molte stelle positive. E’ arrivato il momento di mettervi in gioco, ma dovrete capire dove e con chi. Avrete comunque le stelle dalla vostra parte. Il transito di Giove stimola in qualcuno di voi, l’idea di mettervi in proprio. Stelle ancora migliori a fine mese, emozioni in arrivo per un amore che se non c’è va cercato.

Acquario. E’ un periodo importante, caratterizzato da nuove esperienze. I grandi cambiamenti capitano spesso nella vostra vita. Entro maggio, qualcuno di voi dovrà fare una scelta, scegliere se continuare o no un progetto. La vostra grande forza, ricordate che è la capacità di inventare e non certo restare in disparte. Avete bisogno di tranquillità per vivere al meglio l’amore, che sembra scontroso, ma anche vivace.

Pesci. Questo mese potrebbe essere quello giusto per il ritorno di belle soddisfazioni, da vivere senza intralci. Non esitate a fare nuovi incontri, avete bisogno di vivere in maniera più stabile. La fine nel mese porta buone notizie e aiuterà anche in ambito lavorativo. Qualcuno dovrà fare una scelta per sua volontà oppure a causa del destino. C’è qualcosa di nuovo in arrivo, cambio di ruolo o di ufficio.