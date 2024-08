Oroscopo Paolo Fox 6 agosto: amici dei Pesci, ponderate le vostre scelte lavorative. Ariete, è ora di rimettersi in gioco

Anche per il 6 agosto 2024, Paolo Fox ci regala le sue previsioni astrologiche, guidandoci attraverso le stelle per affrontare al meglio le sfide e le opportunità del giorno. Ecco cosa ci riserva l’oroscopo segno per segno.

Ariete: Questo è un momento per rimboccarsi le maniche. Sul lavoro, è il periodo ideale per organizzare eventi e progetti, mentre in amore una gita romantica può rafforzare il legame con il partner. Non scoraggiatevi, ogni sforzo sarà premiato.

Toro: Agosto non sarà il mese più facile, ma serve pazienza. Settembre porterà forza e rinascita. Evitate nuovi legami se avete appena superato una separazione, meglio procedere con cautela.

Gemelli: Con Saturno favorevole, il cielo è dalla vostra parte, ma sarete chiamati a fare scelte importanti. È il momento di essere più accomodanti nelle dispute. Quando una porta si chiude, si apre un portone.

Cancro: Questo periodo è favorevole per amore e lavoro. Non preoccupatevi se ci sono state discussioni insignificanti, tutto si risolverà. Importanti cambiamenti vi attendono fino al 2025 con Giove che attraverserà il vostro segno l’anno prossimo.

Leone: Venere nel vostro segno vi offre supporto per rimettere ordine nella vostra vita, soprattutto nei sentimenti. È il momento di rispolverare vecchi sogni, ma attenzione a non esagerare se la primavera è stata faticosa.

Vergine: Mercurio vi favorisce per tutto il mese. In amore, Paolo Fox consiglia prudenza, soprattutto se ci sono state tensioni. Evitate scontri inutili e godetevi l’estate senza drammi.

Bilancia: In amore, è tempo di chiarire e risolvere vecchi malintesi. Per i single, l’estate porterà incontri emozionanti. Le relazioni saranno vivaci e gratificanti, con molte opportunità di socializzazione.

Scorpione: Agosto sarà un mese di intesa e dialogo con il partner. Per i single, ci saranno buone occasioni, ma evitate persone già impegnate. Attenti alle parole, potrebbero ferire senza volerlo. Energia a volontà, ma occhio alle scottature.

Sagittario: In amore, sentirete il bisogno di cambiamento ma l’attrazione con il partner sarà forte. Per i single, l’estate sarà piena di avventure. Non vi annoierete mai, grazie all’energia delle stelle.

Capricorno: Vecchie gelosie e conflitti potrebbero causare discussioni. Per i single, non è il momento di nuove storie importanti, meglio capire prima le proprie esigenze. L’estroversione favorirà comunque le relazioni sociali.

Acquario: Vivrete emozioni dolci e gratificanti. I single potrebbero incontrare l’anima gemella, ma attenzione a non perdere la testa per un’attrazione passeggera. Godetevi le vacanze senza malumori.

Pesci: La vostra relazione sarà intensa e passionale. I single faranno leva sulla spontaneità. Evitate incomprensioni parlando con chiarezza. Mantenetevi attivi e in forma.