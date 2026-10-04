Oroscopo Paolo Fox 5 ottobre: Gemelli, giornata vivace con nuovo incontri. Stelle favorevoli per gli amici dello Scorpione

Il primo lunedì di ottobre invita a ripartire con maggiore determinazione, lasciandosi alle spalle dubbi e situazioni rimaste in sospeso. Le stelle suggeriscono di puntare sul dialogo, sulla concretezza e sulla capacità di fare scelte ponderate.

Ariete

La giornata parte con una buona dose di energia, ma sarà importante evitare reazioni troppo impulsive. In amore, un chiarimento può aiutare a superare una recente incomprensione. Sul lavoro arrivano idee interessanti: ascoltate anche i consigli degli altri prima di agire.

Toro

Lunedì richiede calma e attenzione, soprattutto nelle questioni economiche. Evitate decisioni affrettate e valutate con cura ogni proposta. In amore potreste avere bisogno di maggiore sicurezza: parlare apertamente con il partner aiuterà a ritrovare serenità.

Gemelli

Giornata vivace, caratterizzata da incontri, comunicazioni e nuove idee. Sul lavoro potreste riuscire a sbloccare una situazione che sembrava ferma. In amore lasciate spazio alla spontaneità: una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.

Cancro

La sensibilità sarà particolarmente accentuata e vi permetterà di comprendere meglio le persone che vi circondano. In famiglia sarà utile evitare discussioni inutili. Sul lavoro procedete con prudenza, concentrandovi sulle priorità senza farvi condizionare dalla fretta.

Leone

Il lunedì porta entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. È un momento favorevole per riprendere un progetto accantonato e guardare al futuro con maggiore fiducia. In amore torna la voglia di condividere emozioni e momenti piacevoli.

Vergine

Avete le idee abbastanza chiare e potrete affrontare gli impegni con ordine e precisione. Sul lavoro la concretezza sarà il vostro punto di forza. In amore, però, cercate di non analizzare ogni parola del partner: qualche momento di leggerezza farà bene al rapporto.

Bilancia

Il Sole nel vostro segno continua a mettere in evidenza rapporti, collaborazioni e vita sentimentale. La giornata può offrire occasioni interessanti per costruire nuovi equilibri. Sul lavoro cercate il confronto e non abbiate paura di avanzare una proposta.

Scorpione

L’intuito sarà particolarmente forte e vi aiuterà a comprendere situazioni che non sono ancora del tutto chiare. In amore potreste sentire il bisogno di maggiore sincerità. Sul lavoro muovetevi con strategia, evitando di rivelare troppo presto le vostre intenzioni.

Sagittario

Lunedì dinamico, con tanta voglia di guardare oltre le abitudini. Potrebbero nascere nuove idee legate a viaggi, progetti o collaborazioni. In amore lasciatevi guidare dall’entusiasmo, ma senza promettere più di quanto possiate realmente mantenere.

Capricorno

La concretezza vi permetterà di affrontare bene gli impegni della giornata. Sul lavoro potreste ricevere una conferma oppure vedere più chiaramente la direzione da seguire. In amore serve maggiore disponibilità al dialogo: non tenete tutto dentro.

Acquario

Avete tante idee, ma sarà necessario trasformarle in progetti concreti. Una conversazione di lavoro potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore cercate di essere più presenti e disponibili: chi vi sta accanto potrebbe chiedervi maggiore attenzione.

Pesci

L’intuito vi accompagnerà per tutta la giornata e sarà particolarmente utile nelle questioni sentimentali. Evitate però di lasciarvi trasportare troppo dalle emozioni. Sul lavoro procedete senza fretta e concentratevi su ciò che può davvero portarvi risultati.