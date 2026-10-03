Oroscopo Paolo Fox 4 ottobre: domenica all’insegna del relax per gli amici del Toro. Cancro, ascoltate le vostre emozioni

La domenica invita a rallentare, ascoltare le proprie emozioni e dedicare maggiore attenzione ai rapporti personali. Una giornata ideale per fare chiarezza, recuperare energie e prepararsi con serenità alla nuova settimana.

Ariete

Giornata dinamica, ma sarà importante evitare decisioni prese d’impulso. In amore potreste avere bisogno di maggiore pazienza: un confronto sincero può aiutare a superare qualche incomprensione. Nel tempo libero, concedetevi una pausa.

Toro

Il clima della giornata favorisce la tranquillità e la voglia di stare accanto alle persone care. In amore ritrovate complicità e stabilità. Sul fronte economico meglio evitare spese non necessarie e concentrarsi sulle priorità.

Gemelli

Una domenica ricca di pensieri e nuove idee. Potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. In amore, il dialogo sarà fondamentale. Una passeggiata o un incontro con gli amici può aiutarvi a ritrovare leggerezza.

Cancro

Le emozioni sono protagoniste e potreste vivere momenti particolarmente intensi con il partner o con la famiglia. La giornata favorisce il recupero della serenità. Ascoltate le vostre sensazioni senza lasciarvi condizionare troppo dalle preoccupazioni.

Leone

Avete energia e voglia di fare, ma la domenica suggerisce di non esagerare con gli impegni. In amore potrebbe esserci spazio per una sorpresa piacevole. Dedicate parte della giornata a ciò che vi fa stare bene e vi permette di ricaricare le batterie.

Vergine

Una giornata interessante per i rapporti sociali e per recuperare entusiasmo. In amore potreste scoprire una maggiore sintonia con una persona vicina. Le idee non mancano: appuntatele, perché potrebbero diventare progetti concreti nei prossimi giorni.

Bilancia

Il bisogno di equilibrio si fa sentire. Cercate di non rimuginare troppo su questioni che non possono essere risolte immediatamente. In amore, un atteggiamento più disponibile favorirà il dialogo. Una domenica tranquilla vi aiuterà a ritrovare il vostro centro.

Scorpione

Giornata intensa sul piano emotivo, con una maggiore voglia di capire ciò che provate davvero. In amore possono emergere sentimenti profondi e importanti. Anche sul lavoro, pur essendo domenica, qualche idea potrebbe rivelarsi utile per la settimana.

Sagittario

Avete bisogno di cambiare aria e lasciarvi alle spalle qualche pensiero. In famiglia potrebbe esserci una piccola tensione, ma nulla che non possa essere superato con calma. Per i single, un incontro o una conversazione potrebbe accendere la curiosità.

Capricorno

La giornata vi invita a rallentare e a non pretendere troppo da voi stessi. In amore cercate collaborazione e ascolto, evitando di voler avere sempre l’ultima parola. Qualche ora di relax sarà preziosa per recuperare energie.

Acquario

Una domenica favorevole alle idee e alle nuove prospettive. Potreste trovare una soluzione originale a una questione che vi accompagna da qualche tempo. In amore lasciate spazio alla spontaneità e non abbiate paura di mostrare ciò che sentite.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno le vostre alleate. In amore potreste vivere momenti dolci e coinvolgenti, mentre per i single non sono escluse nuove conoscenze. Una giornata positiva anche per dedicarvi a un hobby, alla creatività o semplicemente a voi stessi.