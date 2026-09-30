Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° ottobre: inizio mese turbolento per gli amici del Toro. Luna favorevole per gli Acquario

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Di:
Fiorenza Di Palma
oroscopo

Il mese di ottobre si apre con una giornata che invita a ritrovare equilibrio e concentrazione. Le stelle suggeriscono di affrontare impegni e relazioni con maggiore consapevolezza, lasciando spazio anche alle emozioni e alle nuove opportunità.

Ariete

Una giornata dinamica, nella quale avrete voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro cercate di non avere fretta nelle decisioni. In amore, un dialogo sincero può aiutare a superare qualche incomprensione.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 30 settembre: Pesci, non lasciarti scoraggiare da un contrattempo. Cancro, in amore non chiuderti in silenzio
Oroscopo Paolo Fox 29 settembre: amici del Leone, in amore il fascino non manca. Sagittario, nel lavoro una buona giornata per progettare
Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: Ariete, la giornata parte con una buona dose di energia. Leone, giornata favorevole per un progetto

Toro

Il nuovo mese parte con qualche riflessione importante. Potreste sentire il bisogno di maggiore stabilità, soprattutto sul piano personale. In amore lasciate parlare anche il cuore e non soltanto la razionalità.

Gemelli

Buone intuizioni e idee interessanti vi accompagneranno durante la giornata. È il momento giusto per mettere ordine nei progetti e guardare al futuro con maggiore fiducia. In amore, possibile un incontro stimolante.

Cancro

Avrete bisogno di tranquillità e di qualche certezza in più. Sul lavoro evitate discussioni inutili e concentratevi sulle priorità. In serata, l’affetto delle persone care potrebbe regalarvi maggiore serenità.

Leone

Ottobre inizia con energia e voglia di fare. Potrete ottenere soddisfazioni se saprete valorizzare le vostre capacità senza imporvi sugli altri. In amore, una sorpresa potrebbe rendere più vivace la giornata.

Vergine

Giornata favorevole per organizzare impegni e questioni pratiche. La vostra precisione sarà un punto di forza, ma cercate di non pretendere troppo da voi stessi. In coppia, spazio alla complicità.

Bilancia

Il desiderio di armonia sarà particolarmente forte. Potreste dover prendere una decisione che riguarda il lavoro o la vita personale: valutate con calma tutte le possibilità. In amore, torna il dialogo.

Scorpione

Una giornata intensa, caratterizzata da emozioni profonde e qualche importante riflessione. Evitate di chiudervi troppo in voi stessi. Sul lavoro, una situazione può finalmente iniziare a prendere una direzione più chiara.

Sagittario

Avrete voglia di novità e di lasciarvi alle spalle la routine. Le idee non mancheranno, ma sarà importante trasformarle in progetti concreti. In amore, una conversazione potrebbe aprire nuove prospettive.

Capricorno

Il primo giorno di ottobre vi invita a concentrarvi sugli obiettivi. Potrete recuperare terreno in una questione professionale rimasta in sospeso. Nei sentimenti, cercate di mostrare maggiormente ciò che provate.

Acquario

Giornata vivace e ricca di stimoli. Un incontro o una notizia potrebbero modificare alcuni programmi. Non abbiate paura di sperimentare nuove strade, soprattutto se sentite il bisogno di cambiare qualcosa.

Pesci

Le emozioni saranno protagoniste di questa giornata. Avrete bisogno di maggiore serenità e potreste decidere di allontanarvi da situazioni che vi appesantiscono. In amore, dolcezza e comprensione saranno fondamentali.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.