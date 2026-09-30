Oroscopo Paolo Fox 1° ottobre: inizio mese turbolento per gli amici del Toro. Luna favorevole per gli Acquario

Il mese di ottobre si apre con una giornata che invita a ritrovare equilibrio e concentrazione. Le stelle suggeriscono di affrontare impegni e relazioni con maggiore consapevolezza, lasciando spazio anche alle emozioni e alle nuove opportunità.

Ariete

Una giornata dinamica, nella quale avrete voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro cercate di non avere fretta nelle decisioni. In amore, un dialogo sincero può aiutare a superare qualche incomprensione.

Toro

Il nuovo mese parte con qualche riflessione importante. Potreste sentire il bisogno di maggiore stabilità, soprattutto sul piano personale. In amore lasciate parlare anche il cuore e non soltanto la razionalità.

Gemelli

Buone intuizioni e idee interessanti vi accompagneranno durante la giornata. È il momento giusto per mettere ordine nei progetti e guardare al futuro con maggiore fiducia. In amore, possibile un incontro stimolante.

Cancro

Avrete bisogno di tranquillità e di qualche certezza in più. Sul lavoro evitate discussioni inutili e concentratevi sulle priorità. In serata, l’affetto delle persone care potrebbe regalarvi maggiore serenità.

Leone

Ottobre inizia con energia e voglia di fare. Potrete ottenere soddisfazioni se saprete valorizzare le vostre capacità senza imporvi sugli altri. In amore, una sorpresa potrebbe rendere più vivace la giornata.

Vergine

Giornata favorevole per organizzare impegni e questioni pratiche. La vostra precisione sarà un punto di forza, ma cercate di non pretendere troppo da voi stessi. In coppia, spazio alla complicità.

Bilancia

Il desiderio di armonia sarà particolarmente forte. Potreste dover prendere una decisione che riguarda il lavoro o la vita personale: valutate con calma tutte le possibilità. In amore, torna il dialogo.

Scorpione

Una giornata intensa, caratterizzata da emozioni profonde e qualche importante riflessione. Evitate di chiudervi troppo in voi stessi. Sul lavoro, una situazione può finalmente iniziare a prendere una direzione più chiara.

Sagittario

Avrete voglia di novità e di lasciarvi alle spalle la routine. Le idee non mancheranno, ma sarà importante trasformarle in progetti concreti. In amore, una conversazione potrebbe aprire nuove prospettive.

Capricorno

Il primo giorno di ottobre vi invita a concentrarvi sugli obiettivi. Potrete recuperare terreno in una questione professionale rimasta in sospeso. Nei sentimenti, cercate di mostrare maggiormente ciò che provate.

Acquario

Giornata vivace e ricca di stimoli. Un incontro o una notizia potrebbero modificare alcuni programmi. Non abbiate paura di sperimentare nuove strade, soprattutto se sentite il bisogno di cambiare qualcosa.

Pesci

Le emozioni saranno protagoniste di questa giornata. Avrete bisogno di maggiore serenità e potreste decidere di allontanarvi da situazioni che vi appesantiscono. In amore, dolcezza e comprensione saranno fondamentali.