Oroscopo Paolo Fox 5 giugno: Luna favorevole per i Toro. Sagittario, qualcuno cerca di minare la tua serenità

Ariete: La giornata si presenta con un cielo molto importante. È il momento di rimboccarsi le maniche e risolvere questioni rimaste in sospeso. Sul fronte amoroso e lavorativo, Paolo Fox prevede cinque stelle, mentre per il benessere quattro. Potreste organizzare un evento significativo e scegliere attentamente le persone da avere al vostro fianco

Toro: Le stelle indicano un periodo di riflessione, con amore, lavoro e benessere a quattro stelle. Giove nel segno potrebbe non aver portato i risultati sperati, ma è un’occasione per riconsiderare chi siano realmente le persone di riferimento. Giugno e settembre saranno mesi cruciali per voi

Gemelli: La presenza di Giove, Venere e il Sole nel segno porta un cielo ideale per l’innovazione. Amore e benessere sono favoriti con quattro stelle, mentre il lavoro riceve tre stelle. Attenzione a non disperdere le energie su troppi fronti contemporaneamente

Cancro: Una giornata di forti emozioni, con amore, lavoro e benessere valutati rispettivamente con quattro, cinque e quattro stelle. Dopo un anno di recupero, è il momento di iniziare nuovi progetti e mostrarsi più forti

Leone: Dopo un maggio difficile, Venere in arrivo a luglio promette un’estate positiva. Amore e lavoro ottengono cinque stelle, mentre il benessere quattro. Tuttavia, sarà necessario sistemare alcune questioni fisiche per ottenere il massimo dai prossimi mesi

Vergine: Un periodo di cambiamenti che si concretizzeranno soprattutto tra agosto e settembre. L’amore potrebbe essere incerto tra fine maggio e inizio giugno, ma il lavoro e il benessere sono valutati con quattro stelle​

Bilancia: Venere favorevole promette riconferme e novità dal 23 e dal 26 giugno. Amore e benessere sono valutati con quattro stelle, mentre il lavoro riceve cinque stelle. È un buon momento per sbloccarsi emotivamente

Scorpione: Finalmente si allontana l’opposizione di Giove. L’amore riceve tre stelle, il lavoro quattro e il benessere quattro. Sarà un’estate particolarmente favorevole, specialmente a luglio

Sagittario: La giornata sarà emotivamente impegnativa, ma con il supporto delle persone fidate riuscirete a superarla. L’amore riceve un cielo positivo, con nuove possibilità all’orizzonte. Sul lavoro, giovedì sarà il giorno migliore per proporsi​

Capricorno: La Luna aiuta a gestire meglio le emozioni. L’amore riceve cinque stelle, il lavoro ottiene grandi consensi e la fortuna è in rialzo. È il momento di rimboccarsi le maniche per ottenere ciò che desiderate

Acquario: Un periodo stressante richiede il massimo impegno. L’amore riceve tre stelle, con necessità di revisionare i rapporti. Sul lavoro, l’agitazione è nell’aria e non è il momento di cambiare​

Pesci: Pazienza sarà la chiave per gestire le novità lavorative. L’amore riceve quattro stelle, il lavoro tre e il benessere quattro. Evitate decisioni affrettate e valutate attentamente ogni opportunità​