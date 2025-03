Oroscopo Paolo Fox 4 marzo: amici del Sagittario, concedetevi una breve vacanza. Acquario, Luna favorevole per l’amore

Le stelle del 4 marzo 2025 riservano sorprese e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Paolo Fox ci guida attraverso le previsioni astrologiche, offrendo consigli su amore, lavoro e benessere.

Ariete: La vostra energia è in aumento grazie all’influenza positiva di Venere e Giove, che vi spingono a mettervi in gioco con entusiasmo. È il momento ideale per pianificare progetti a lungo termine; nuove occasioni sul lavoro sono all’orizzonte.

Toro: Emozioni intense caratterizzano questa giornata. Sul lavoro, valutate con attenzione ogni situazione e cercate un equilibrio tra vita privata e professionale. Evitate investimenti rischiosi in questo periodo.

Gemelli: Settimana dinamica con situazioni curiose all’orizzonte. In amore, potrebbero nascere situazioni poco chiare; una gestione efficace dello stress sarà fondamentale.

Cancro: È il momento di fare passi avanti nel lavoro. La creatività è in aumento e avvertite la necessità di una maggiore comprensione reciproca nelle relazioni.

Leone: Venere favorevole facilita nuove relazioni per i single. Nelle coppie di lunga data, potrebbero emergere tensioni, specialmente tra genitori e figli; prudenza nel weekend.

Vergine: Alcuni pianeti agitati potrebbero causare inquietudine. Possibili grattacapi nelle prossime settimane; mantenete la calma e affrontate le sfide con pazienza.

Bilancia: Tensioni possono turbare la vostra serenità. Sul lavoro, certezze in arrivo, specialmente per i liberi professionisti; cogliete al volo le nuove opportunità.

Scorpione: Evitare iniziative importanti in questa settimana. La tensione nervosa potrebbe farsi sentire; lo sport può essere un valido alleato per ritrovare l’equilibrio.

Sagittario: Intuizioni brillanti nel lavoro e energia in crescita. Le iniziative personali saranno premiate; sfruttate questo slancio per raggiungere i vostri obiettivi.

Capricorno: Attenzione ai rapporti interpersonali; potrebbero verificarsi cambiamenti significativi. Concedetevi momenti di riposo per recuperare le energie.

Acquario: Le amicizie diventano fondamentali e una di queste potrebbe evolvere in qualcosa di più. Possibili ritardi nei pagamenti; preparatevi a eventuali cambiamenti.

Pesci: In amore, cercate certezze e ritrovate una pace interiore. La rapidità nelle decisioni sarà un’arma vincente per superare lo stress in questo periodo impegnativo.