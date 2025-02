Oroscopo Paolo Fox 4 Febbraio: Cancro, periodo di riflessioni su questioni passate. Capricorno, febbraio porta agitazione sul lavoro

Il 4 febbraio 2025, secondo le previsioni di Paolo Fox, ogni segno zodiacale vivrà influenze astrali particolari che incideranno su amore, lavoro e benessere. Ecco una panoramica delle previsioni per ciascun segno.

Ariete: Con Venere che entra nel segno, il 4 febbraio vi renderà particolarmente affascinanti. Sul lavoro, nuove responsabilità potrebbero portare soddisfazioni, ma attenzione a non trascurare gli affetti.

Toro: Settimana di cambiamenti sia in ambito professionale che sentimentale. È il momento ideale per avviare nuove iniziative e stringere nuovi rapporti. Sebbene possa essere faticosa, la settimana promette soddisfazioni.

Gemelli: Settimana intensa con numerosi appuntamenti. Avrete l’opportunità di mostrare le vostre abilità comunicative, ottenendo riconoscimenti. La Luna Nuova del 29 gennaio vi invita a pianificare obiettivi a lungo termine.

Cancro: Periodo di riflessioni su questioni passate e nuovi progetti. È un buon momento per chiarire malintesi familiari. Venere in Pesci vi rende romantici, mentre Marte aggiunge passione.

Leone: Settimana promettente sul piano professionale e finanziario. Tuttavia, siate cauti per evitare possibili truffe. In amore, Venere in Pesci vi spinge a riflessioni più profonde.

Vergine: Settimana carica di impegni. La vostra attenzione ai dettagli non passerà inosservata. In amore, cercate maggiore empatia e leggerezza; presto potrebbero arrivare novità per i single.

Bilancia: Settimana produttiva. Sarete determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. Venere in Ariete dal 4 febbraio accenderà la vostra passione.

Scorpione: È il momento di attuare profondi cambiamenti. Settimana di riflessioni e nuovi progetti, con attenzione all’ambito domestico e alle amicizie.

Sagittario: In attesa di una promozione, desiderate sempre di più. Febbraio non è un mese di blocco, ma dovrete capire cosa conta davvero nella vostra vita. In amore, possibilità di recupero per chi ha vissuto una crisi.

Capricorno: Febbraio porta agitazione sul lavoro. Possibili cambiamenti imprevisti in ufficio. In amore, attenzione ai problemi; i weekend saranno agitati.

Acquario: Febbraio è promettente sul lavoro con Sole e Mercurio nel segno e Giove in transito favorevole. Nuovi progetti possono essere definiti. In amore, Venere è favorevole e gli incontri speciali sono favoriti.

Pesci: Venere è ancora nel segno, favorendo l’amore. Se devi affrontare questioni importanti, approfitta della parte centrale della settimana. Nel weekend, possibile agitazione; attenzione all’umore.