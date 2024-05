Oroscopo Paolo Fox 29 maggio: amici dell’Ariete, mantenete la calma. Cancro, Luna favorevole per gli affari

Cari lettori, eccoci di nuovo con le previsioni astrologiche di Paolo Fox, il celebre astrologo italiano che ci accompagna con i suoi consigli e le sue intuizioni. Scopriamo insieme cosa riserva il destino per ciascun segno zodiacale in questa giornata di fine maggio.

Ecco i 12 segni

Ariete: La giornata si prospetta intensa e sarà fondamentale mantenere la calma, specialmente nei rapporti sentimentali. Se avete dei rimproveri da fare al partner, aspettate almeno dieci giorni prima di affrontare la questione

Toro: Sentite una forte stanchezza dovuta al rigore della vostra vita quotidiana. Approfittate del weekend per rilassarvi e magari pensate a un cambio di look per ritrovare un po’ di freschezza

Gemelli: Una giornata di riflessione vi attende. Evitate di prendere decisioni importanti per ora e cercate di mantenere una mente aperta verso le novità che l’amore potrebbe portarvi nei prossimi mesi

Cancro: La Luna opposta potrebbe causare litigi o confronti diretti, specialmente sul lavoro. Mercurio in opposizione richiede prudenza con il denaro e pazienza nelle questioni contrattuali

Leone: La dissonanza di Venere indica possibili discussioni nelle coppie in crisi. È il momento di chiarire le cose o prendere decisioni importanti riguardo il futuro della relazione

Vergine: State attraversando un nuovo percorso esistenziale che culminerà a fine mese. Ritroverete coraggio e determinazione, pronti a buttarvi in nuove iniziative sia sul lavoro che in amore

Bilancia: Una giornata stressante vi attende, con possibili ritardi e contrattempi. Cercate di mantenere la calma e di affrontare le difficoltà con filosofia

Scorpione: Anche se la Luna vi supporta, Venere in opposizione potrebbe causarvi tensioni e stanchezza. Siate pazienti e comprensivi nelle relazioni amorose

Sagittario, Capricorno, Acquario

Sagittario: Potreste sentirvi malinconici e riflessivi oggi. Cercate la compagnia di persone positive per migliorare il vostro umore e affrontare eventuali cambiamenti​

Capricorno: Con la Luna nel vostro segno e Venere favorevole, riuscirete a risolvere problemi legati alla casa. Le stelle vi favoriscono soprattutto nel lavoro autonomo

Acquario: Attenzione al linguaggio in amore per evitare litigi. Dovrete rivedere alcune relazioni alla luce di recenti eventi, ma le stelle favoriscono anche avventure romantiche

Pesci: Mentre maggio si avvicina, preparatevi a ricevere risposte e conferme. La giornata è propizia per riparare i rapporti e risvegliare le emozioni​