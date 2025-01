Oroscopo Paolo Fox 29 Gennaio: Ariete, puntate sul dialogo. Pesci, sul lavoro si aprono possibilità interessanti

L’astrologo più amato dagli italiani ci guida ancora una volta tra le stelle, segno per segno, per affrontare al meglio la giornata del 29 gennaio. Ecco cosa ci riservano le stelle

Contenuti ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesci

Ariete

Giornata di grande energia, ideale per risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore, evitate tensioni inutili: meglio dialogare.

Toro

Lunedì dedicato alla riflessione. Sul lavoro serve pazienza, ma in amore le emozioni stanno per tornare intense.

Gemelli

Creatività al massimo! Sfruttate il momento per proporre nuove idee. In amore, attenzione a un po’ di nervosismo serale.

Cancro

Il passato potrebbe tornare a farsi sentire. Rimanete concentrati sul presente, soprattutto in ambito sentimentale.

Leone

Energia positiva e voglia di mettervi in gioco. Ottime opportunità sul lavoro, ma fate attenzione a chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruote.

Vergine

Una giornata che richiede ordine e organizzazione. Qualche piccola tensione in famiglia, ma niente di irrisolvibile.

Bilancia

Finalmente un po’ di equilibrio dopo giorni di alti e bassi. In amore, sono favoriti i chiarimenti.

Scorpione

Le stelle vi invitano a essere cauti. Sul lavoro meglio non forzare troppo la mano, in amore ascoltate il partner.

Sagittario

Grandi opportunità in arrivo, ma serve fiducia in voi stessi. L’amore è protetto, soprattutto per i nuovi incontri.

Capricorno

Giornata impegnativa ma produttiva. In amore, lasciate spazio alle emozioni, anche se non siete soliti mostrarle troppo.

Acquario

Lunedì dinamico, perfetto per fare progetti. Occhio alle spese non programmate. In amore, mantenete il dialogo aperto.

Pesci

Emozioni intense in arrivo. L’amore è al centro della scena, ma anche sul lavoro si aprono possibilità interessanti.