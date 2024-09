Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: amici del Toro, sul lavoro hai bisogno di organizzarti. Vergine, in amore lasciati andare

Come ogni giorno, l’amatissimo astrologo Paolo Fox ci guida alla scoperta delle stelle e delle loro influenze sui segni zodiacali. Ecco l’oroscopo di oggi, 28 settembre 2024, segno per segno, per scoprire cosa ci riserva questa giornata!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi la tua energia è alle stelle, Ariete. Il Sole ti rende particolarmente intraprendente, pronto a cogliere nuove sfide sul lavoro o negli affari personali. In amore, chi è single potrebbe fare un incontro interessante, mentre chi è in coppia potrebbe vivere una giornata romantica. Attenzione solo a non essere troppo impulsivo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi potresti sentirti un po’ stanco, Toro, ma non temere: questa fase è temporanea. Marte e Venere indicano che i problemi di coppia si risolveranno con un po’ di pazienza e dialogo. Sul lavoro, invece, hai bisogno di organizzarti meglio per evitare stress inutile.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per i Gemelli, oggi si preannuncia una giornata piena di sorprese. Mercurio, il tuo pianeta dominante, ti regala intuizioni brillanti e facilità di comunicazione. Perfetto per risolvere problemi o per affrontare questioni in sospeso. In amore, qualcuno del passato potrebbe riapparire, portando un pizzico di nostalgia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Giornata emotivamente intensa, Cancro. La Luna nel tuo segno ti rende particolarmente sensibile. Potresti sentire il bisogno di proteggere te stesso e i tuoi cari. Sul lavoro, meglio evitare discussioni, mentre in amore c’è il rischio di fraintendimenti: cerca di esprimere i tuoi sentimenti in modo chiaro.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Leone, oggi sei al centro dell’attenzione! Il tuo carisma naturale ti rende irresistibile e potrebbe portarti grandi successi in ambito sociale e professionale. Tuttavia, non esagerare con l’ego. In amore, la tua relazione potrebbe beneficiare di un momento di passione, ma fai attenzione a non trascurare le esigenze del partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine, oggi è una giornata ideale per mettere ordine, sia nella tua vita personale che sul lavoro. Giove ti favorisce nelle questioni finanziarie: potrebbe arrivare una piccola gratifica economica. In amore, cerca di non essere troppo critico con il partner. A volte, lasciarsi andare alle emozioni può fare miracoli.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È una giornata di riflessione, Bilancia. Con Venere in aspetto armonioso, sei portato a cercare equilibrio e serenità, soprattutto in ambito affettivo. Chi è single potrebbe sentire il bisogno di fare chiarezza sui propri sentimenti. Sul lavoro, è meglio rimandare le decisioni importanti: aspetta che tutte le carte siano sul tavolo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Oggi potresti essere più riservato del solito, Scorpione. La Luna in opposizione ti rende introspectivo e incline a riflettere sul passato. Non lasciare che i vecchi rancori influenzino le tue scelte attuali. In amore, è il momento giusto per parlare apertamente dei tuoi desideri. Sul lavoro, meglio non forzare la mano: il tempo farà il suo corso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, oggi la tua voglia di avventura è al massimo. Sei pronto a esplorare nuove opportunità, sia sul lavoro che in ambito personale. Tuttavia, fai attenzione a non prendere decisioni troppo avventate. In amore, una conversazione importante potrebbe portare a una svolta nella relazione.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il Capricorno oggi dovrà affrontare qualche sfida, soprattutto in ambito lavorativo. Marte in quadratura potrebbe creare tensioni con colleghi o superiori. Tuttavia, grazie alla tua determinazione, riuscirai a trovare una soluzione. In amore, cerca di dedicare più tempo al partner: una serata rilassante potrebbe aiutare a ristabilire l’armonia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi potresti sentirti un po’ sotto pressione, Acquario. Il lavoro ti richiede molta energia e il rischio è di trascurare gli affetti. Cerca di trovare un equilibrio tra le due cose. In amore, Venere ti aiuta a ritrovare l’intesa con il partner, mentre i single potrebbero fare incontri stimolanti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, oggi è una giornata di grandi intuizioni. Nettuno in ottimo aspetto ti rende particolarmente empatico e creativo. Questo è il momento perfetto per seguire i tuoi sogni e progetti. In amore, cerca di non essere troppo esigente: lascia spazio anche ai desideri del partner.