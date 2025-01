Oroscopo Paolo Fox 28 Gennaio: Leone, cercate di ascoltare gli altri. Acquario, è il momento di agire

Il noto astrologo Paolo Fox ci offre una nuova lettura delle stelle per il 28 gennaio. La giornata si prospetta ricca di opportunità, ma anche di sfide: scopriamo insieme cosa riserva il cielo a ciascun segno zodiacale.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Una giornata di energia e determinazione. È il momento ideale per affrontare questioni rimaste in sospeso, sia sul lavoro che nella vita privata. Evitate conflitti inutili.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La Luna vi invita a riflettere e a cercare stabilità. In amore, potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, ma fate attenzione alle spese impulsive.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Le stelle favoriscono la comunicazione e i nuovi incontri. Sul lavoro, fidatevi della vostra creatività per superare eventuali ostacoli.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

È il momento di dedicare tempo alla famiglia e alle relazioni personali. Una proposta inaspettata potrebbe portare sorprese, soprattutto nel pomeriggio.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Grinta e carisma non vi mancano, ma cercate di ascoltare anche gli altri. In amore, la serata si preannuncia passionale per chi è in coppia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Giornata perfetta per mettere ordine nei vostri progetti. Sul lavoro, evitate discussioni inutili con colleghi o superiori. La salute richiede attenzione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le stelle vi sostengono nel cercare armonia nelle relazioni. È un buon momento per negoziare e risolvere vecchie questioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Energia e intuito sono dalla vostra parte. In amore, non temete di esprimere i vostri sentimenti. Un investimento potrebbe rivelarsi più vantaggioso del previsto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La voglia di avventura domina la giornata, ma non trascurate impegni già presi. Nuove opportunità in ambito professionale potrebbero presentarsi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Giornata positiva per concentrarsi sui propri obiettivi. In amore, la pazienza sarà fondamentale per evitare incomprensioni.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna nel segno porta ispirazione e nuove idee. È il momento di agire su progetti personali, ma attenzione a non esagerare con le aspettative.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Emozioni intense e qualche dubbio in amore. Cercate di affrontare la giornata con calma e riflettete bene prima di prendere decisioni importanti.