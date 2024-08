Oroscopo Paolo Fox 27 agosto: amici del Sagittario, avventure amorose in arrivo. Toro, siete troppo pessimisti

Con l’estate che si avvia verso la sua conclusione, molti di noi si chiedono cosa ci riserva il cielo per i prossimi giorni. Paolo Fox, uno degli astrologi più amati e seguiti d’Italia, ci offre le sue previsioni per la giornata del 27 agosto. Vediamo insieme cosa dicono le stelle per ciascun segno zodiacale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Lunedì interessante per gli Arieti, che potrebbero trovare soluzioni inaspettate a problemi lavorativi. In amore, c’è un’aria di rinnovamento: chi è in coppia potrebbe pianificare qualcosa di importante per il futuro. Attenzione a non trascurare il benessere fisico, un po’ di riposo sarà essenziale.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il Toro si trova in una fase di riflessione. È il momento di fare un bilancio e capire cosa davvero si desidera. In amore, potrebbero sorgere delle incomprensioni, ma nulla di insormontabile se si è disposti a dialogare. Sul lavoro, una proposta interessante potrebbe arrivare da una persona di fiducia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per i Gemelli, la giornata promette bene soprattutto sul fronte delle relazioni. In amore, c’è voglia di chiarezza e i single potrebbero fare incontri interessanti. Il lavoro procede senza intoppi, ma potrebbe esserci una decisione importante da prendere nei prossimi giorni.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Giornata di sfide per il Cancro, che potrebbe trovarsi a dover affrontare qualche ostacolo, soprattutto in ambito professionale. In amore, è importante mantenere la calma e non lasciarsi trasportare dalla gelosia. Dedicatevi a un hobby o a un’attività che vi rilassa.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Il Leone è in gran forma! La Luna in aspetto favorevole vi regala energia e voglia di fare. Ottimo periodo per avanzare richieste sul lavoro o per iniziare nuovi progetti. In amore, chi è in coppia vivrà momenti di grande passione, mentre i single potrebbero fare un incontro speciale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

I nati sotto il segno della Vergine vivranno una giornata all’insegna della riflessione. Qualche dubbio potrebbe sorgere in ambito sentimentale, ma niente che non possa essere risolto con una buona comunicazione. Sul lavoro, fate attenzione ai dettagli, potrebbero esserci piccole insidie.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia vive una giornata di alti e bassi. In amore, è il momento di fare chiarezza: se ci sono stati malintesi, è il caso di affrontarli con serenità. Sul lavoro, non tutto fila liscio come vorreste, ma con un po’ di pazienza riuscirete a portare a termine i vostri compiti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per lo Scorpione, la giornata sarà piuttosto intensa. In amore, c’è bisogno di un po’ di spazio personale per riflettere sui propri sentimenti. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche tensione con i colleghi, ma niente di insormontabile. Cercate di non esagerare con le parole.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario si trova in un periodo di grande energia e creatività. Sul lavoro, è il momento ideale per lanciare nuove idee o per chiedere ciò che vi spetta. In amore, chi è single potrebbe fare incontri interessanti, mentre chi è in coppia deve evitare le discussioni inutili.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il Capricorno potrebbe sentirsi un po’ sotto pressione. Il lavoro richiede impegno, ma le soddisfazioni non mancheranno. In amore, è importante non trascurare il partner: una piccola attenzione potrebbe fare miracoli. Prendetevi del tempo per rilassarvi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’Acquario è in cerca di nuove emozioni. In amore, potreste essere tentati da un’avventura o da qualcosa di fuori dall’ordinario. Sul lavoro, il momento è propizio per mettere in pratica i vostri progetti più innovativi. Non lasciatevi scoraggiare da piccoli ostacoli.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I Pesci sono immersi in un’ondata di romanticismo. È il momento ideale per rafforzare il legame con il partner o per fare un passo importante nella relazione. Sul lavoro, mantenete la calma e non fatevi prendere dall’ansia. Il futuro è più roseo di quanto pensiate.