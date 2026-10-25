Oroscopo Paolo Fox 26 ottobre: le stelle suggeriscono di iniziare la settimana con fiducia, senza pretendere di risolvere tutto subito

Lunedì 26 ottobre 2026 si apre con nuove opportunità e qualche sfida da affrontare con pazienza e determinazione. Le stelle invitano a trovare il giusto equilibrio tra sentimenti, impegni professionali e desiderio di cambiamento. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali, con le indicazioni per amore, lavoro e fortuna.

Ariete

La settimana comincia con tanta energia e la voglia di rimettersi in gioco. In amore, chi è in coppia potrebbe sentire il bisogno di maggiore complicità, mentre i single avranno l’occasione di conoscere persone interessanti. Sul lavoro è il momento di affrontare una questione rimasta in sospeso, senza lasciarsi condizionare dalla fretta. La fortuna premia l’iniziativa, purché accompagnata dalla prudenza.

Toro

Il lunedì richiede concretezza e attenzione alle priorità. In amore, è importante mettere da parte l’orgoglio e ascoltare le esigenze della persona amata. Per i single potrebbe arrivare un segnale inatteso da qualcuno che suscita curiosità. Sul lavoro conviene procedere con calma, evitando decisioni affrettate soprattutto nelle questioni economiche. Una giornata utile per consolidare ciò che conta davvero.

Gemelli

La comunicazione sarà il vostro punto di forza. In amore, un dialogo sincero può aiutare a chiarire un malinteso e riportare serenità nella coppia. I single potranno approfittare di un incontro o di una conversazione per aprire nuove possibilità. Nel lavoro, idee brillanti e capacità di adattamento vi aiuteranno a gestire anche gli imprevisti. Attenzione, però, a non disperdere le energie in troppe attività contemporaneamente.

Cancro

La sensibilità sarà particolarmente accentuata e vi spingerà a cercare sicurezza nei rapporti personali. In amore, le coppie avranno bisogno di ritagliarsi momenti di tranquillità, mentre i single dovranno evitare di idealizzare troppo una nuova conoscenza. Sul lavoro, meglio non prendere sul personale ogni osservazione: mantenere la calma sarà fondamentale. La fortuna cresce quando riuscite a fidarvi delle vostre capacità senza temere il giudizio degli altri.

Leone

Il desiderio di emergere sarà forte e potrebbe portarvi a ottenere risultati interessanti. In amore, è il momento di dimostrare i sentimenti attraverso gesti concreti, lasciando meno spazio alle parole. I single potrebbero attirare l’attenzione grazie al loro carisma. Nel lavoro, le vostre idee meritano di essere ascoltate, ma sarà importante collaborare con gli altri senza imporre sempre il proprio punto di vista. Una giornata positiva per fare progetti.

Vergine

Lunedì all’insegna dell’organizzazione e della voglia di mettere ordine. In amore, cercate di non analizzare ogni parola del partner e lasciate spazio alla spontaneità. Per chi è single, un incontro potrebbe rivelarsi interessante se affrontato senza troppe aspettative. Sul lavoro, precisione e metodo saranno preziosi per risolvere una questione pratica. Le stelle consigliano di non trascurare il riposo: anche una pausa può aiutarvi a ritrovare lucidità.

Bilancia

La giornata invita a ritrovare armonia nei rapporti e a chiarire ciò che vi crea incertezza. In amore, un confronto sereno può rafforzare il legame di coppia. I single potrebbero sentirsi pronti a uscire dalla propria zona di comfort e conoscere persone nuove. Nel lavoro, le capacità diplomatiche saranno utili per affrontare eventuali divergenze. La fortuna accompagna chi sceglie con equilibrio, senza rimandare continuamente le decisioni importanti.

Scorpione

Determinazione e intuito vi aiuteranno a orientarvi nelle situazioni più delicate. In amore, cresce il desiderio di autenticità: le coppie potranno affrontare un discorso importante, mentre i single saranno attratti da persone intense e sincere. Sul lavoro, una nuova responsabilità potrebbe richiedere maggiore impegno, ma anche offrire prospettive interessanti. Evitate di essere troppo diffidenti e lasciate che i fatti parlino da soli.

Sagittario

La voglia di novità renderà questo lunedì dinamico e stimolante. In amore, sarà più facile ritrovare entusiasmo attraverso un progetto condiviso o una proposta fuori dalla routine. I single potrebbero fare incontri piacevoli in contesti nuovi. Sul lavoro, guardare lontano sarà utile, ma non dimenticate di occuparvi delle questioni immediate. La fortuna favorisce la curiosità e la capacità di cogliere le occasioni senza perdere di vista gli obiettivi.

Capricorno

La settimana inizia con un forte senso del dovere e la volontà di raggiungere risultati concreti. In amore, provate a dedicare più tempo alle persone care, evitando che gli impegni prendano il sopravvento. I single potrebbero scoprire un interesse comune con una persona conosciuta da poco. Nel lavoro, serietà e perseveranza saranno premiate, soprattutto nelle attività che richiedono precisione. Non abbiate paura di chiedere aiuto quando serve.

Acquario

Nuove idee e desiderio di libertà caratterizzeranno la giornata. In amore, sarà importante trovare un equilibrio tra indipendenza personale e attenzione al partner. Per i single, un incontro inaspettato potrebbe accendere la curiosità. Sul lavoro, pensare in modo originale sarà un vantaggio, soprattutto se riuscirete a trasformare le intuizioni in progetti concreti. La fortuna può arrivare attraverso una proposta insolita o il confronto con persone che hanno una visione diversa dalla vostra.

Pesci

Lunedì caratterizzato da emozioni profonde e intuizioni da non sottovalutare. In amore, la dolcezza aiuterà a rafforzare l’intesa, ma sarà importante esprimere con chiarezza anche i propri bisogni. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona capace di trasmettere serenità. Nel lavoro, concentratevi sulle priorità e non lasciatevi distrarre dalle preoccupazioni. Concedervi un momento di tranquillità vi permetterà di affrontare gli impegni con maggiore fiducia.