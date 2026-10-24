Oroscopo Paolo Fox 25 ottobre: una domenica turbolenta per gli amici del Leone, attenti agli incontri amorosi. Luna favorevole per gli Ariete

La giornata di domenica 25 ottobre porta nuove occasioni per riflettere sui sentimenti, dedicare tempo alle persone care e ritrovare un po’ di serenità dopo gli impegni della settimana. Le stelle invitano a seguire le proprie emozioni, senza rinunciare alla concretezza nelle decisioni importanti. Ecco le previsioni per amore, lavoro e benessere di tutti i segni zodiacali.

Ariete

La domenica si apre con una buona dose di energia e voglia di fare. In amore, chi è in coppia può approfittare della giornata per ritrovare complicità e affrontare eventuali incomprensioni con maggiore tranquillità. I single potrebbero fare un incontro interessante, soprattutto se accetteranno un invito inaspettato. Sul fronte lavorativo, è il momento di mettere da parte le preoccupazioni e ricaricare le batterie. Concedetevi una pausa e non pretendete troppo da voi stessi.

Toro

Per il Toro questa domenica invita a rallentare e a riscoprire il piacere delle piccole cose. In amore c’è bisogno di stabilità, ma anche di qualche gesto capace di sorprendere il partner. Chi è single potrebbe sentire il desiderio di avvicinarsi a una persona che da tempo suscita interesse. Le questioni professionali possono aspettare: meglio evitare di rimuginare su problemi che non richiedono una soluzione immediata. Il benessere passa attraverso il relax e la compagnia degli affetti più sinceri.

Gemelli

Una giornata dinamica, ideale per incontrare amici, scambiare idee e lasciarsi alle spalle qualche pensiero di troppo. In amore, il dialogo sarà fondamentale per chiarire dubbi e ritrovare un’intesa più profonda. I single potranno vivere momenti piacevoli, soprattutto se sapranno mostrarsi spontanei. Per quanto riguarda il lavoro, nuove intuizioni potrebbero aiutare a individuare soluzioni interessanti per il futuro. Attenzione, però, a non disperdere le energie in troppe attività contemporaneamente.

Cancro

La domenica invita il Cancro a mettere al centro i sentimenti e la serenità familiare. Chi vive una relazione stabile potrà ritrovare calore e comprensione attraverso un confronto sincero. Per i single, invece, è una giornata utile per capire quali emozioni meritano davvero spazio. Le preoccupazioni lavorative potrebbero riaffiorare, ma non bisogna lasciare che condizionino il tempo libero. Cercate di ritagliarvi uno spazio tutto vostro, lontano dalle tensioni e dalle responsabilità quotidiane.

Leone

Il Leone ha voglia di vivere una domenica intensa, circondato da persone capaci di trasmettere entusiasmo. In amore, la passione non manca, ma sarà importante lasciare spazio anche alle esigenze del partner. I single potrebbero attirare l’attenzione grazie al proprio carisma. Sul lavoro, meglio non anticipare i tempi: alcuni progetti hanno bisogno di essere valutati con calma prima di passare all’azione. Dedicate la giornata a un’attività piacevole e non trasformate ogni situazione in una sfida da vincere.

Vergine

Per la Vergine è il momento di allentare il controllo e concedersi una giornata meno organizzata del solito. In amore, la disponibilità all’ascolto potrà aiutare a superare piccoli malintesi e a rafforzare il rapporto di coppia. I single dovrebbero evitare di analizzare ogni dettaglio di una nuova conoscenza: a volte è meglio lasciarsi sorprendere. Le questioni professionali richiedono ancora pazienza, ma non c’è bisogno di risolvere tutto subito. Una passeggiata o un momento di tranquillità aiuteranno a ritrovare equilibrio.

Bilancia

Le stelle suggeriscono alla Bilancia di cercare armonia nei rapporti e di non trascurare i propri desideri per accontentare gli altri. In amore, la domenica può favorire chiarimenti e momenti romantici, soprattutto per chi ha attraversato giorni complicati. I single potrebbero ricevere un messaggio inatteso o ritrovare una persona del passato. Per il lavoro, è consigliabile rimandare le decisioni più impegnative a quando ci sarà maggiore lucidità. Il benessere migliora se riuscirete a circondarvi di persone positive.

Scorpione

Una domenica intensa sul piano emotivo attende lo Scorpione, che potrebbe sentire il bisogno di fare chiarezza dentro di sé. In coppia sarà importante non lasciarsi guidare dalla gelosia o da supposizioni prive di fondamento. Chi è single potrebbe scoprire un interesse inatteso per una persona conosciuta da poco. Sul lavoro, le idee non mancano, ma è preferibile non avere fretta di concretizzarle. La giornata sarà più piacevole se riuscirete a trasformare le tensioni in occasioni di riflessione.

Sagittario

Il Sagittario desidera libertà, movimento e nuove esperienze. Questa domenica è favorevole alle uscite, alle attività all’aria aperta e agli incontri con persone stimolanti. In amore, un atteggiamento spontaneo potrà riaccendere l’entusiasmo nella coppia, mentre i single avranno l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze. Le prospettive professionali restano interessanti, ma sarà meglio dedicare il tempo libero al recupero delle energie. Non rinunciate a un momento di divertimento per inseguire preoccupazioni che possono attendere.

Capricorno

Per il Capricorno la giornata rappresenta un’occasione per mettere ordine nei pensieri e ritrovare la giusta prospettiva. In amore, sarà utile mostrarsi più disponibili e non dare per scontato l’affetto delle persone vicine. I single potrebbero sentirsi pronti a conoscere qualcuno con intenzioni più serie. Sul fronte professionale, alcuni obiettivi richiedono ancora impegno, ma la domenica dovrebbe essere dedicata al riposo. Cercate di non portare a casa tutte le tensioni accumulate durante la settimana.

Acquario

La domenica dell’Acquario è all’insegna della creatività e del desiderio di cambiare prospettiva. In amore, una conversazione sincera potrà aprire nuove possibilità e aiutare a superare vecchie incomprensioni. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona fuori dai soliti schemi. Nel lavoro, le idee innovative sono un punto di forza, anche se sarà necessario valutarle con realismo prima di metterle in pratica. Per stare bene, dedicatevi a qualcosa che stimoli la mente e vi permetta di esprimere la vostra personalità.

Pesci

Sensibilità e intuizione accompagnano i Pesci in questa domenica di fine ottobre. In amore, è il momento giusto per manifestare i propri sentimenti e recuperare la vicinanza con il partner. I single potrebbero vivere emozioni nuove, purché non confondano le aspettative con la realtà. Sul lavoro, cercate di non preoccuparvi troppo di ciò che ancora non è definito: nelle prossime giornate avrete modo di valutare meglio la situazione. Un ambiente tranquillo e la compagnia delle persone fidate saranno preziosi per ritrovare serenità.