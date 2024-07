Oroscopo Paolo Fox 26 luglio: amici dello Scorpione, non abbiate paura di chiedere aiuto. Leone, l’intesa con il partner è al top

Ogni giorno milioni di italiani si affidano all’oroscopo di Paolo Fox per avere una guida su amore, lavoro e fortuna. Ecco cosa dicono le stelle per il 26 luglio, segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna in posizione favorevole porta energia e vitalità. È il momento ideale per affrontare nuove sfide lavorative. In amore, cercate di essere più comprensivi con il partner.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi potreste sentirvi un po’ sotto pressione, specialmente sul lavoro. Mantenete la calma e cercate di risolvere i problemi uno alla volta. In amore, il dialogo è fondamentale per evitare malintesi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La giornata promette incontri interessanti e opportunità di socializzazione. Sul lavoro, le idee creative saranno molto apprezzate. In amore, non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Una giornata serena vi aspetta, ideale per dedicarsi agli affetti familiari. Sul lavoro, cercate di non sovraccaricarvi di impegni. In amore, momenti di dolcezza con il partner.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Con la Luna in aspetto favorevole, vi sentirete particolarmente carichi e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Ottime prospettive in ambito lavorativo. In amore, l’intesa con il partner è alle stelle.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Oggi potreste sentirvi un po’ stanchi, ma non lasciatevi abbattere. Sul lavoro, è importante mantenere la concentrazione. In amore, dedicate più tempo al partner per rafforzare il legame.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Una giornata positiva vi aspetta, con tante novità in arrivo. Sul lavoro, le vostre capacità diplomatiche saranno un grande vantaggio. In amore, cercate di essere più aperti e sinceri.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Oggi potreste affrontare qualche piccolo ostacolo, ma niente di insormontabile. Sul lavoro, non abbiate paura di chiedere aiuto se necessario. In amore, cercate di evitare le discussioni inutili.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

La giornata si preannuncia dinamica e piena di energia. Sul lavoro, potreste ricevere una proposta interessante. In amore, i single potrebbero fare incontri molto promettenti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi potreste sentirvi particolarmente riflessivi e pensierosi. Sul lavoro, è il momento di valutare con attenzione le scelte future. In amore, cercate di comunicare di più con il partner.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Una giornata all’insegna della creatività e delle nuove idee. Sul lavoro, potreste ricevere un riconoscimento per i vostri sforzi. In amore, dedicate più tempo alle attività che vi piacciono insieme al partner.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi è una giornata ideale per prendersi cura di sé stessi e rilassarsi. Sul lavoro, cercate di non stressarvi troppo. In amore, momenti di grande dolcezza vi attendono.