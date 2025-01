Oroscopo Paolo Fox 26 Gennaio: Vergine, nuovi incontri in arrivo. Toro, piccole tensioni in famiglia

La giornata del 26 gennaio porta con sé energie contrastanti per i vari segni dello zodiaco. Ecco le previsioni di Paolo Fox: un breve sguardo su amore, lavoro e benessere per affrontare al meglio la giornata.

Ariete

Oggi l’amore potrebbe riservare piacevoli sorprese. Sul lavoro, attenzione a non strafare: meglio dosare le energie.

Toro

Piccole tensioni in famiglia, ma niente di irrisolvibile. Nel lavoro, perseveranza e pazienza saranno le vostre alleate.

Gemelli

La comunicazione sarà il vostro punto di forza: approfittatene per chiarire vecchi malintesi. In arrivo notizie interessanti sul fronte professionale.

Cancro

La Luna vi sostiene: emozioni intense in amore. In ambito lavorativo, seguite l’intuizione per risolvere un problema.

Leone

Evitate conflitti inutili in amore: meglio mantenere la calma. Sul lavoro, un progetto richiede più attenzione ai dettagli.

Vergine

Giornata favorevole per i sentimenti: possibili nuovi incontri o un riavvicinamento. Nel lavoro, concentratevi sulle priorità.

Bilancia

L’amore porta con sé una ventata di serenità. Qualche ostacolo sul lavoro, ma nulla che non possiate superare con il giusto impegno.

Scorpione

Le emozioni saranno protagoniste: aprite il cuore, ma evitate reazioni impulsive. Buone opportunità in arrivo nel lavoro.

Sagittario

La voglia di avventura potrebbe portare nuovi incontri emozionanti. Nel lavoro, occhio a non prendere decisioni affrettate.

Capricorno

La stabilità emotiva sarà la vostra forza: giornata ideale per rafforzare legami. Sul lavoro, è il momento di pianificare il futuro.

Acquario

Creatività in primo piano: sfruttate questo slancio per nuovi progetti. In amore, attenzione a evitare incomprensioni.

Pesci

Siete in sintonia con il partner: approfittatene per momenti di intimità. Sul lavoro, fidatevi del vostro istinto per cogliere opportunità.