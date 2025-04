Oroscopo Paolo Fox 24 Aprile: Capricorno, le stelle vi chiedono di fermarvi un attimo e riflettere. Toro, tensione sul lavoro

Mercoledì all’insegna del cambiamento e della riflessione per molti segni zodiacali. Secondo Paolo Fox, sarà una giornata utile per chiarire situazioni personali e prendere decisioni sul lavoro o in amore. Vediamo cosa riservano le stelle per ciascun segno.

Ariete

La Luna favorevole porta energia e voglia di agire. È il momento giusto per parlare chiaro con chi vi circonda. In amore, piccoli passi possono portare grandi risultati.

Toro

Qualche tensione sul lavoro, ma con pazienza si supera tutto. In serata arriva un po’ di relax. In amore, meglio evitare polemiche inutili.

Gemelli

La giornata è frenetica ma positiva. Buone notizie in arrivo, soprattutto se aspettate una risposta. L’amore torna protagonista nelle ore serali.

Cancro

Siete più sensibili del solito e questo potrebbe portarvi a reagire in modo impulsivo. Sul lavoro serve più determinazione. Bene i rapporti con la famiglia.

Leone

Un mercoledì carico di energia. Sfruttate questo slancio per portare avanti un progetto importante. In amore, la passione è alle stelle.

Vergine

Giornata un po’ sottotono. Troppi pensieri e responsabilità vi rendono nervosi. Meglio rallentare il ritmo e ritagliarsi uno spazio per sé.

Bilancia

Venere favorevole porta armonia nei rapporti personali. È il momento giusto per chiarire una situazione in sospeso. Bene il lavoro, soprattutto nel pomeriggio.

Scorpione

State recuperando fiducia in voi stessi. Giornata utile per affrontare un discorso importante. In amore, le emozioni sono intense e sincere.

Sagittario

Grande voglia di fare, ma attenzione a non strafare. L’energia va canalizzata bene. In amore serve più pazienza con il partner.

Capricorno

Le stelle vi chiedono di fermarvi un attimo e riflettere. Non tutto si può controllare. Sul lavoro meglio evitare discussioni. In amore, giornata tranquilla.

Acquario

Siete pieni di idee e progetti. Qualcuno potrebbe criticarvi, ma voi andate avanti per la vostra strada. In amore, nuovi incontri interessanti.

Pesci

La giornata inizia in modo confuso, ma migliora con il passare delle ore. Fate attenzione a non perdere tempo con persone poco chiare. L’amore va gestito con più leggerezza.