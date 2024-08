Oroscopo Paolo Fox 18 agosto: amici della Vergine, momento giusto per pianificare i vostri passi. Ariete, in amore siete troppo impulsivi

Anche oggi Paolo Fox, uno degli astrologi più amati e seguiti in Italia, ci offre il suo oroscopo quotidiano, per darci una guida sulle energie cosmiche che influenzeranno la nostra giornata. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per il 18 agosto 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) Oggi sentirete un forte bisogno di indipendenza e di fare le cose a modo vostro. È una giornata perfetta per iniziare nuovi progetti, specialmente se riguardano la vostra crescita personale. In amore, attenzione a non essere troppo impulsivi: una parola fuori posto potrebbe creare tensioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio) La Luna in un aspetto favorevole vi regala serenità e stabilità. Potreste ricevere una buona notizia riguardante le finanze o il lavoro. In amore, l’armonia regna sovrana: è il momento ideale per fare un passo avanti nella relazione o per rafforzare i legami già esistenti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno) Oggi potreste sentire il peso delle responsabilità, sia sul lavoro che in ambito familiare. La vostra mente sarà molto attiva, ma fate attenzione a non disperdervi in troppe direzioni. In amore, cercate di comunicare con chiarezza per evitare malintesi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio) Una giornata all’insegna della riflessione e dell’introspezione. Oggi potreste sentire il bisogno di allontanarvi dal caos per ritrovare un po’ di pace interiore. In amore, non lasciate che le insicurezze prendano il sopravvento: parlate apertamente con il partner.

Leone (23 luglio – 23 agosto) Siete nel pieno del vostro periodo zodiacale e le energie sono al massimo. Oggi potreste ricevere riconoscimenti o complimenti che vi daranno una carica extra. In amore, è una giornata passionale, ma attenti a non essere troppo dominanti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre) Oggi vi sentirete particolarmente organizzati e pronti a mettere in ordine la vostra vita, soprattutto in ambito lavorativo. È il momento ideale per pianificare i prossimi passi. In amore, il dialogo sarà la chiave per risolvere eventuali incomprensioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) Una giornata all’insegna delle relazioni e delle collaborazioni. Sul lavoro, potreste avere delle buone occasioni per consolidare partnership o iniziare nuove collaborazioni. In amore, è il momento di aprirvi e di lasciarvi andare, magari facendo una sorpresa al partner.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre) Oggi potreste sentire una forte determinazione nel raggiungere i vostri obiettivi, ma attenzione a non essere troppo ossessivi. Sul lavoro, cercate di mantenere un approccio equilibrato. In amore, potrebbe essere una giornata intensa, con momenti di grande passione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre) Una giornata ideale per viaggiare o per pianificare nuove avventure. Sentirete un forte bisogno di espandere i vostri orizzonti e di uscire dalla routine. In amore, cercate di essere più presenti e di dedicare tempo alla persona che amate.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio) Oggi potreste avere delle intuizioni importanti riguardo al vostro futuro professionale. È il momento di fare dei bilanci e di decidere se continuare sulla strada intrapresa o cambiare direzione. In amore, la serietà del vostro impegno sarà apprezzata dal partner.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio) Oggi potreste sentirvi ispirati a fare qualcosa di nuovo e di originale. Sul lavoro, è il momento di proporre idee innovative. In amore, potreste essere un po’ distanti: cercate di non trascurare troppo chi vi sta vicino.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo) Oggi le emozioni saranno al centro della scena. Potreste sentirvi più sensibili del solito, ma anche più empatici verso gli altri. In amore, è il momento di lasciarvi andare e di mostrare i vostri veri sentimenti senza paura.