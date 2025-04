Oroscopo Paolo Fox 16 Aprile: Ariete, carichi e determinati. Vergine, non trascurate gli affetti

La giornata del 16 aprile si apre con vibrazioni particolari per ogni segno. Alcuni sentiranno il bisogno di rallentare, altri avranno l’energia giusta per spingere sull’acceleratore. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

La Luna è favorevole: siete carichi e determinati. Attenzione però a non prendere decisioni impulsive, soprattutto in amore.

Toro

Momento di riflessione. Le stelle vi invitano a non forzare le situazioni: lasciate che le cose seguano il loro corso, anche nei sentimenti.

Gemelli

Le relazioni sono al centro di tutto. Giornata ideale per parlare, chiarire, condividere. Anche il lavoro può regalare piccole soddisfazioni.

Cancro

Un po’ di agitazione interna, forse per questioni familiari. Cercate serenità e non rimandate più quelle scelte che vi pesano da tempo.

Leone

Siete protagonisti della scena. Ottimo cielo per chi deve farsi notare o proporre qualcosa. In amore, più ascolto e meno ego.

Vergine

Giornata utile per rimettere ordine, anche dentro di voi. Non trascurate l’amore: piccoli gesti possono fare grandi differenze.

Bilancia

Vi sentite un po’ sotto pressione, ma è solo una fase. Attenzione a non riversare lo stress nelle relazioni più strette.

Scorpione

Le stelle favoriscono i cambiamenti. Se volete voltare pagina, questo è il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo.

Sagittario

L’energia torna, e con essa la voglia di fare. Bene l’amore, soprattutto per chi è single: incontri interessanti in arrivo.

Capricorno

Occhio al nervosismo. Siete concentrati sul lavoro, ma non dimenticate chi vi vuole bene. Una pausa vi farebbe bene.

Acquario

Giornata viva, piena di stimoli. In amore siete un po’ distratti, ma chi vi ama saprà capirvi se sarete sinceri.

Pesci

Sensibilità a mille. Il cielo vi protegge, ma evitate di isolarvi. L’amore può essere una risorsa, non una complicazione.